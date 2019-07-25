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Anayasa Mahkemesi, kanuna dönüşen 5 KHK'nin iptal istemlerini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:46 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'lerin kabul edilmesine dair 5 Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini karara bağladı - Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların, genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi"ne ilişkin düzenleme ile "kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam edecekleri"ne ilişkin iki düzenlemeyi iptal etti - Aralarında askeri okulların kapatılmasına ilişkin düzenlemenin de bulunduğu diğer iptal istemleri ise reddedildi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) kabul edilmesine dair 5 Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini karara bağladı.

CHP, 6749, 6756 , 6757, 7070 ve 7074 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunların bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 5 Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemini dün esastan görüşmeye başlamıştı. Görüşmeler bugün tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme Genel Kurulu, iptali istenen düzenlemelerden 2'sinin iptaline karar verdi.

İptal edilen düzenlemeler şöyle:

- Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, YÖK tarafından yerleştirildikleri devlet veya vakıf üniversitelerinde mezun oluncaya kadar ödemeleri gereken ücretleri ödemeye devam etmeleri.

- Pasaportu iptal edilen kişilerin eşlerine ait pasaportların genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde İçişleri Bakanlığınca iptal edilmesi.

- İptal istemleri reddedilen düzenlemeler

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları kapatılmıştır." biçimindeki düzenlemenin iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, "gözaltı süresinin 30 günü geçemeyeceği", "tutuklu-avukat görüşmelerinin teknik cihazla kaydedilebileceği, görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılabileceği" şeklindeki düzenlemelerin iptal istemlerinin reddine karar verdi.

6749 sayılı Kanun'un, "Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirleyen bu Kanun kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz." hükmünün de iptal istemi reddedildi.

"Genelkurmay Başkanı'nın, orgeneral ve oramiraller arasından, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanması"nı düzenleyen kanun maddesiyle ilgili iptal istemi hakkında ise daha önce bu konuda düzenleme yapıldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

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