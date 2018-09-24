HABER

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 14:41 | Son Güncelleme

Moldova'da Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un yetkilerini geçici olarak askıya aldı.

Anayasa mahkemesi kararını verdi! Cumhurbaşkanının yetkileri askıda

Moldova basınındaki haberlere göre, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Pavel Filip tarafından bakanlığa önerilen iki ismi atamayı reddeden Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerinin geçici olarak durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar, Dodon'un tarım, bölgesel kalkınma ve çevre ile sağlık, çalışma ve sosyal koruma bakanlıklarına önerilen Nikolai Ciubuc ve Silvia Radu'yu reddetmesinden sonra hükümet üyesi olan Demokrat Parti milletvekillerinin, Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine alındı.

Mahkeme kararı uyarınca parlamento başkanı, cumhurbaşkanına vekalet edecek.

DODON'DAN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Dodon ise sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Dodon, önerilen isimleri bakan olma şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.

Daha önce de 3 kez yetkileri alınan Dodon, "Anayasa Mahkemesi yargıçlarının profesyonelliği ve bağımsızlığıyla ilgili çok büyük soru işaretleri var." ifadesini kullandı.

Dodon'un yetkileri, 2017 ve 2018'de hükümet ve Başbakan Filip tarafından önerilen isimleri atamayı reddettiği gerekçesiyle 3 kez askıya alınmıştı.


PARTNERAjda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?Ajda Pekkan'ın tatil pozu olay oldu... Göbek deliği nerede?
49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı
12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Igor Dodon Moldova Pavel Filip Cumhurbaşkanlığı yetki

En Çok Okunan Haberler

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

Gerilim yükseldi! Savaş gemileri yolda

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Yeliz Yeşilmen: Ben de yapacaktım, eşim 'Gebertirim seni' dedi!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

Prens Harry müslüman kadınla selamlaşamadı

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

49 gün okyanusta sürüklendi, şans eseri kurtarıldı

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

12 yaşında hamile kaldı! 'Bana tecavüz edebilsin diye ellerimi, ayaklarımı tutuyordu'

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Trump'a bir şok daha: Pantolonunu sıyırıp...

Avrupa'da 'Katla' paniği

Avrupa'da 'Katla' paniği

Jetin düşürülmesinin ardından Rusya'dan önemli adım!

Jetin düşürülmesinin ardından Rusya'dan önemli adım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.