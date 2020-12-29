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Anayasa Mahkemesi Kavala’nın Başvurusunu Reddetti

29.12.2020 17:11 | Son Güncelleme:
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Anayasa Mahkemesi Kavala’nın Başvurusunu Reddetti

AYM Genel Kurulu’nun 15 üyesinden yedisi Kavala hakkında casusluk suçlamasıyla verilen ikinci tutuklama kararının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği yönünde oy kullanırken sekiz üye karşı çıktı

1155 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

AYM Genel Kurulu’nun 15 üyesinden yedisi Anadolu Kültür Başkanı hakkında casusluk suçlamasıyla verilen ikinci tutuklama kararının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği yönünde oy kullanırken sekiz üye karşı çıktı.

Oy çokluğuyla Kavala’nın bireysel başvurusu haksız bulundu.

Genel kurul, 22 Mayıs 2019 tarihinde yine Kavala’nın avukatları tarafından yapılan başka bir ihlal başvurusunu da reddetmişti.

AİHM ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ‘‘derhal tahliye’’ istiyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 10 Mart 2019’da Osman Kavala’nın derhal tahliyesi yönünde karar vermiş, Türkiye’nin Kavala’nın tahliyesi kararını bir üst mahkeme olan Büyük Daire’ye taşıma başvurusunu ise 12 Mayıs 2020’de reddetmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle görevli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ise 3 Aralık 2020’de tutuklu işadamı Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Kavala’nın yaşadığı hukuki süreç

18 Ekim 2017’de tutuklandıktan sonra 1 Kasım tarihinde yargılandığı ilk Gezi davasından tutuklanan Kavala, 20 Şubat 2020’de mahkeme tarafından tahliye edilmesine rağmen savcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

Kavala’nın ‘‘Anayasal düzeni değiştirme” ile “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamasıyla yargılanması ise 18 Aralık’ta İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başladı.

Ağırlaşmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle yargılana Kavala, davada hakkındaki iddiaları reddetti.

İkinci duruşma 21 Şubat’ta yapılacak.

Erdoğan, Kavala’nın tahliyesine karşı çıkıyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tıpkı eski HDP EŞ Başkanı Selahattin Demirtaş’ın salıverilmesine karşı olduğu gibi Kavala’nın tahliye edilmesine sıcak bakmadığı biliniyor.

En son Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın ‘‘Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir’’ çıkışı üzerine, ‘‘Gezi eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamayız. Biz özellikle Gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan, özellikle bugün, yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık bundan sonra da olmayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalar’la, onlarla hiçbir zaman biz birarada olamayız. Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz’’ demiş, bunun üzerine Arınç görevinden istifa etmişti.

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