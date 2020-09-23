Anayasa Mahkemesi Koltuğu Seçimden Önce Dolacak mı?

Graham Fox News kanalına yaptığı açıklamada, ”Komisyonda onay sürecini başlatacağız. Daha sonra da seçimden önce oylamanın yapılması için Genel Kurul gündemine alacağız” demişti.

Öğle yemeğinde yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, bu süreçte önce Senato Adalet Komisyonu Başkanı Lindsey Graham’in Başkan Trump’ın aday göstereceği isim konusunda harekete geçeceğini belirtti. McConnell, Senato Genel Kurulu’nda bu adaya ilişkin oylamanın ne zaman yapılacağı konusunda daha sonra karar vereceğini söyledi.

Senato’daki Cumhuriyetçiler Salı günü, hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg’ün ölümünün ardından ilk kez resmi olarak bir araya geldi.

Barrett, kürtaj hakları yasasından geri adım atacağı yönündeki endişeler sebebiyle, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Lisa Murkowski’nin itirazıyla karşılaşabilir. Bilinmeyen bir isim olan Barbara Lagoa’nın da onay süreci yavaş ilerleyebilir.

Hem Barrett hem Lagoa, muhafazakar hukuk aktivistlerinden destek görüyor ancak her ikisi de Senato Genel Kurulu’nda sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Ancak Beyaz Saray kaynaklarına göre, ABD Başkanı Trump’ın gözünde Barrett seçeneği ağır basıyor.

Başkan Trump, muhafazakar yargıç Amy Coney Barrett’la hafta başında Beyaz Saray’da bir araya gelmişti. Trump’ın Cuma günü de Florida eyaletinin Miami kentini ziyareti sırasında, adaylar arasında adı geçen Küba kökenli yargıç Barbara Lagoa ile de görüşmesinin beklendiği belirtiliyor.

Cumhuriyetçiler Senato’da 47’ye karşı 52 sandalye ile Demokratlar karşısında çoğunluğu elinde bulunduruyor. Başkan Trump’ın belirleyeceği adayın onay sürecinin engellenebilmesi için Cumhuriyetçi Parti’nin dört fire vermesi gerekiyor.

Ancak şu ana kadar yalnızca Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Maine Senatörü Susan Collins onay sürecinin seçimden sonraya kalması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Senato’da azınlık konumunda olan Demokratlar, Başkan Trump’ın belirleyeceği yargıç adayının Senato Genel Kurulu’na alınmasını önleyecek imkana sahip değil.

Demokratlar Cumhuriyetçiler’i, 2016 yılında Demokrat Başkan Barack Obama’nın seçim yılında Anayasa Mahkemesi’ne üye atamasını engellemek, bu seçim yılında ise Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın yargıç adayının seçimlere 45 gün kala hızla onaylamak üzere harekete geçmekle eleştiriyor.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer Pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’ne yeni üye atanması konusunda yaşanan siyasi anlaşmazlıkla ilgili açıklamasında, Senato’daki çoğunluk altı yıl boyunca Anayasa Mahkemesi’nin iki koltuğunu, birbirine tamamen zıt düşen mantıklarla çalıyorsa, diğer tarafa nasıl bir daha güvenebiliriz?” diye konuştu.

Senato’daki kıdemli Demokratlar’dan Dick Durban ise, “Bazı şeyleri yavaşlatabilirsiniz ama durduramazsınız” sözleriyle durumu ortaya koyuyor.

Reuters haber ajansının araştırma şirketi Ipsos ile düzenlediği son ankete göre, aralarında Cumhuriyetçiler’in de olduğu Amerikalılar’ın çoğu Anayasa Mahkemesi’ne atanacak yeni üyeyi seçimi kazanan başkanın belirlemesinden yana.

