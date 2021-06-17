Anayasa Mahkemesi Obamacare’i İptal Girişimini Reddetti

ABD Anayasa Mahkemesi, Obamacare adıyla bilinen sağlık sigorta yasasının iptal edilmesi için Cumhuriyetçiler’in yaptığı başvuruyu reddetti. Bu girişim eski Başkan Donald Trump yönetimi tarafından da destekleniyordu. Mahkeme, yasaya karşı çıkan Teksas eyaleti ve diğer tarafların bu konuda dava açabilecek yasal statüye sahip olmadıklarına kanaat getirdi.

Dokuz yargıçlı mahkeme bu kararı 2’ye karşı 7 oyla aldı. Liberal Yargıç Stephen Breyer tarafından kaleme alınan kararda, resmi adı Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası olan yasanın çok tartışılan kilit bir maddesiyle ilgili davada öne sürülen hukuki sorular hakkında bir hükme varılmadı. Bu maddenin anayasaya aykırı bulunması durumunda yasanın toptan iptal edilmesinin mi gerektiği sorusuna yanıt da kararda yer almadı.

“Bireysel yetki” adını taşıyan sözkonusu madde, Amerikalılar’ın sağlık sigortası edinmesini şart koşuyor ve aksi takdirde para cezası ödemelerini öngörüyor.

Bu son karar, Anayasa Mahkemesi’nin, eski Başkan Barack Obama döneminde 2010 yılında hayata geçirilen yasanın muhafaza edilmesi yönündeki üçüncü kararı oldu.