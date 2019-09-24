Anayasa Mahkemesi: ‘Parlamento’nun Askıya Alınması Kanunsuz’

Aslında parlamentonun askıya alınması bugüne dek hep uygulanan ve tepki görmeyen bir durumdu. Alışılmışın dışında olan, süresinin 5 hafta olması ve Brexit gibi İngiltere’nin tarihi yol ayrımından hemen öncesine denk gelmesiydi.

Parlamentonun askıya alınması yeni bir durum değil

Muhalefet tarafından skandal olarak nitelenen karar Boris Johnson’ın kendi taraftarları arasında dahi tepkiye neden olmuştu.

28 Ağustos’da Başbakan Boris Johnson Kraliçe 2. Elizabeth’e yeni yasama yılına hazırlık için zamana ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Parlamento’yu askıya alma izni istemişti.

İngiltere’nin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi, 11 yargıçla sürdürdüğü tarihi davada kararını verdi. Mahkeme, Başbakan Boris Johnson’un 14 Ekim’e kadar İngiliz Parlamentosunu askıya alma işlemini kanunsuz olarak niteledi.

Partiler arası milletvekillerinden oluşan gruplar İskoçya, Kuzey İrlanda, Galler ve İngiltere’deki yerel mahkemelere başvurdu. İngiltere ve Galler’deki mahkemeler konunun siyasi nitelikte oluşunu gerekçe gösterip görevsizlik kararı verdi. İskoç Mahkemesi ilk yargılamada görevsizlik kararı verse de ikinci kez bastıran parlamenterlerin etkisiyle temyizde, Boris Johnson’ın kararını hukuka uygun bulmadığı, hükmüne vardı. Ancak bunum yaptırıma dönüşmesi için Londra’daki Anayasa Mahkemesi’nin karar vermesi gerekiyordu.

Durum, Boris Johnson’a karşı hem parti içinde hem de dışındaki muhalefeti harekete geçirdi. Başbakan Johnson, görünüşte normal olan uygulamayı kendi politikalarına alet etmekle suçlandı.

Brexit politikalarında Parlamento’nun, kararlarıyla Başbakan’ın ayağına dolaştığı ve AB’yle dilediği gibi sert pazarlık yapamadığı, Başbakan’ın asıl gizli niyeti olarak Westminster kulislerinde giderek daha çok taraftar topladı.

18 Eylül’de toplanan ve üç gün boyunca, eski Başbakan John Major dahil şikayetçi taraf ve Boris Johnson’ın avukatlarını dinleyen 11 yargıç, Parlamento’nun askıya alınmasının hukuka uygunluğu ve Boris Johnson’ın bunu yaparken Kraliçe’ye yanıltıcı bilgi verip vermediği, sorularının yanıtını aradı.

Baş yargıç Brenda Hale, kararı okurken “askıya alınma yok etkisindedir, parlamento askıya alınamaz” dedi. Boris Johnson’ın Kraliçe’den onay dahi almış olsa, yaptığı işlemi yok saydı ve iptal etti.

Yazılı bir anayasası olmayan ve hep teamüllerle yani daha önce yaşanmış örneklerle ilerleyen karar süreci İngiltere’nin yeni bir teamülle tanışmasına da neden oldu.

Saray sessiz

Mahkemenin kararı, Boris Johnson’ın yasal yetkilerini kendi siyasi amaçlarına alet ettiği iddiasındaki muhalefeti memnun etti. Başbakanın kanun dışı davrandığı ve Kraliçeyi yanılttığı, kararın doğal bir sonucu olarak muhalefetin eline büyük koz verdi.

Buchingham Sarayı’ndan son yargı kararına ilişkin henüz bir yorum yok ama İskoç Mahkemesi’nin kanunsuzluk hükmüne “Kraliçe sadece Başbakan’ın tavsiyesini onayladı” açıklaması hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.