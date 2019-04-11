HABER

Anayasa Mahkemesi savcıya "işgüzar" diyen avukatı haklı buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 15:14 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkeme, bir davada iddianameyi hazırlayan savcıya yönelik "işgüzar" ifadesini kullanan avukatın cezalandırılmasında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vardı - İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına hükmeden Anayasa Mahkemesi, başvurucu avukata 9 bin 150 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, bir davada, müvekkilini savunduğu sırada iddianameyi hazırlayan savcıya "işgüzar" diyen avukatın cezalandırılmasında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında bir sanık avukatı, savunmasında, "Müvekkilimin bu davada diğer sanıkla birlikte aynı sevk maddeleri ile cezalandırılmasının istenilmesi, davayı açan savcının olayı kavrayamaması ve işgüzarlığındandır." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkında iddianame düzenleyen savcıyla ilgili avukatın kullandığı "işgüzarlık" ifadesi nedeniyle avukat hakkında işlem yapılmasını, Aksaray Baro Başkanlığına ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını istedi.

Savcı ayrıca, duruşma tutanağına taleplerini yazdırdığı sırada avukatın, "Asmayı da düşünüyor musunuz?" şeklinde müdahalede bulunduğunu, bu nedenle duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin, duruşma tutanağını baroya ve başsavcılığa göndermesinin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kamu davası açıldı.

Yargılamada avukat, "işgüzar" kelimesini iddianamenin üstünkörü çalışılarak hazırlandığını belirtmek amacıyla kullandığını öne sürdü.

Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi, avukatı kamu görevlisine hakaret suçundan 2 kez 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karara karşı yaptığı itiraz Niğde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilen avukat, daha sonra Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

İfade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmeden Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını, başvurucu avukata 9 bin 150 lira manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

- Karardan

Başvurucunun savunma sırasında iddianameyi düzenleyen savcıyı eleştirdiğinin hatırlatıldığı kararda, avukatın savcıyı "işgüzar" olmakla itham ettiği bildirildi.

Duruşma savcısı tarafından başvurucu hakkında işlem yapılmasının, ihbarda bulunulmasının talep edildiğinin aktarıldığı kararda, bir avukatın savunma yaptığı esnada onun hakkında suç duyurusunda bulunulmasının savunma hakkını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulandı.

Kararda, "Başvurucunun iddianameyi hazırlayan savcıya yönelik eleştirisinin oldukça sert olduğu, avukatlık mesleğinin etik kurallarına ve saygınlığına zarar verdiği kabul edilse bile bu sözler savcının dava açarken uyguladığı yönteme ilişkindir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Hoşgörüyle karşılaması gerekir"

Savunma avukatına çok istisnai hallerde müdahale edilebileceğine işaret edilen kararda, başvurucunun savunma kurgusuna açıkça müdahale eden, onunla duruşma sırasında sözlü tartışmaya giren savcının kendisine yöneltilecek sözleri hoşgörü ile karşılaması gerektiği belirtildi.

Avukatın, söylediği söz nedeniyle cezalandırıldığının anımsatıldığı kararda, ilk derece mahkemesinin, avukat hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmetmesinin acil bir ihtiyaçtan kaynaklandığını ortaya koyamadığına dikkat çekildi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının da ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin ağırlığını hafifletmediği bildirilen kararda, ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik bir toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Bu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyorBu belediyede randevu yok, dileyen her zaman Başkan ile görüşebiliyor
Hastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılarHastane polisine ’Hırsızlık var’ deyip, sürpriz yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi Ankara avukat hak ihlali ifade özgürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Saadet Partisi'ne büyük şok! Polisler Genel Merkez'de

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

Gökçe Bahadır bir gecede 100 bin TL kazandı!

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

'Çocuğum büyüsün evsiz hayatı yaşayacağım'

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

İstanbul Valiliği'nden 'Ekrem İmamoğlu' iddiasına açıklama

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Taşkesti eski belediye başkanına 10 yıl 8 ay hapis

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

Siirt'te polis aracı devrildi! Yaralılar var

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

ÖSO muhtemel yeni operasyonlara hazırlık yapıyor

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Ankara'da 16 köpeğin zehirlenmesi olayında flaş gelişme

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse yarının garantisini veremez'

Türkiye'nin en kötü gününü yaşattılar! 'Kimse garanti veremez'

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

Dicle Vadisi'nin değişmez misafirleri: Leylekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.