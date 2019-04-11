Anayasa Mahkemesi, bir davada, müvekkilini savunduğu sırada iddianameyi hazırlayan savcıya "işgüzar" diyen avukatın cezalandırılmasında, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aksaray Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayet davasında bir sanık avukatı, savunmasında, "Müvekkilimin bu davada diğer sanıkla birlikte aynı sevk maddeleri ile cezalandırılmasının istenilmesi, davayı açan savcının olayı kavrayamaması ve işgüzarlığındandır." ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, sanıklar hakkında iddianame düzenleyen savcıyla ilgili avukatın kullandığı "işgüzarlık" ifadesi nedeniyle avukat hakkında işlem yapılmasını, Aksaray Baro Başkanlığına ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasını istedi.

Savcı ayrıca, duruşma tutanağına taleplerini yazdırdığı sırada avukatın, "Asmayı da düşünüyor musunuz?" şeklinde müdahalede bulunduğunu, bu nedenle duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin, duruşma tutanağını baroya ve başsavcılığa göndermesinin ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan kamu davası açıldı.