Anayasa Mahkemesi Silah Davasını Görüşecek mi?

ABD Anayasa Mahkemesi, kamuya açık alanlarda bireylerin gizli silah taşınmasını kısıtlayan yasaya Ulusal Silah Birliği’nin de (NRA) desteklediği itiraza ilişkin bir davayı gündemine alıp-almayacağını görüşüyor.

ABD’de bir hafta içinde Georgia ve Colorado eyaletlerinde düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği iki silahlı saldırının ardından, Anayasa Mahkemesi’nde görevli dokuz yargıç basına kapalı haftalık toplantıda bu davayı görüşüp görüşmemeyi tartışacak.

New York yasalarına göre, eyalette yaşayanlar evleri dışında gizli silah taşıma izni alabilmek için “uygun bir sebep” göstermek zorunda. Ancak bireysel silahlanma haklarını savunan iki silah sahibi kişi ve Cumhuriyetçiler’e yakın olduğu bilinen NRA’in New York şubesi, eyaletteki bu uygulamayı mahkemeye taşımıştı. Konuya ilişkin davaya bakan alt mahkeme ise yapılan itirazı reddetmişti.

Bireysel silahlanma haklarını savunan iki kişi ve etkili silah lobisi grubu NRA’in New York şubesi, Anayasa Mahkemesi yargıçlarının alt mahkemenin kararına yapılan itirazı değerlendirmesini istiyor.