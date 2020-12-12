HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Anayasa Mahkemesi Teksas’ın Trump’a Destek Davasını Reddetti

Anayasa Mahkemesi Teksas’ın Trump’a Destek Davasını Reddetti

12.12.2020 18:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anayasa Mahkemesi Teksas’ın Trump’a Destek Davasını Reddetti

ABD Anayasa Mahkemesi, dört eyalette başkanlık seçimi sonuçlarının geçersiz sayılması talebiyle Teksas eyaletinin açtığı davayı reddetti. Davaya konu edilen Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin, yarışı seçilmiş başkan Joe Biden’ın önde bitirdiği eyaletler arasında bulunuyor

ABD Anayasa Mahkemesi, dört eyalette başkanlık seçimi sonuçlarının geçersiz sayılması talebiyle Teksas eyaletinin açtığı davayı reddetti. Davaya konu edilen Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin, yarışı seçilmiş başkan Joe Biden’ın önde bitirdiği eyaletler arasında bulunuyor.

Mahkemenin davayı reddettiği metinde, Teksas yönetiminin diğer eyaletlerin seçim sürecini ne şekilde yürüttüğü konusuna karşı çıkmasının ardındaki nedenin “anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği” ve davaya konu olan Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin’a dava açma “konumuna sahip olmadığı” ifadeleri yer aldı.

Hafta başında Teksas Başsavcısı Ken Paxton’un açtığı davayı reddeden Anayasa Mahkemesi hakimleri davayla ilgili diğer talepleri de “geçersiz” kıldı.

Temsilciler Meclisi’nin 126 Cumhuriyetçi üyesiyle beraber Cumhuriyetçiler’in yönetimde olduğu diğer bazı eyaletlerin başsavcılarının da desteğiyle açılan davada söz konusu dört eyaletin onayladığı seçim sonuçlarının geçersiz kılınması ve 14 Aralık’ta yapılacak Seçiciler Kurulu oylamasına da dahil edilmemeleri talep edilmişti.

Trump’tan karara tepki

Kararın açıklanmasının ardından Teksas Eyalet Başsavcısı Paxton tepkisini, “Anayasa Mahkemesi’nin bu davayı görmeyi ve bu dört eyaletin federal ve eyalet seçim yasalarını ihlalinin anayasal değerlendirmesini yapmayı kabul etmemesi çok talihsiz bir durum” sözleriyle ifade etti.

Seçilmiş başkan Joe Biden’ın galibiyetini henüz sözlü olarak kabul etmeyen ve seçimlere hile karıştığı yönündeki iddialarını sürdüren Başkan Donald Trump da Twitter üzerinden paylaştığı bir mesajında Anayasa Mahkemesi kararını eleştirdi. Trump, “Anayasa Mahkemesi bizi gerçekten yarı yolda bıraktı. Bilgelik de yok, cesaret de!” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin Cuma günü açıkladığı dava kararından beş gün önce de, Trump destekçileri Cumhuriyetçiler’in Pennsylvania’daki seçim sonuçlarının onaylanmasını önleme girişimiyle açtığı dava da mahkeme üyelerince reddedilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdıÜlke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı
KYK 500 personel alımı yapıyor! KYK 500 personel alımı yapıyor!

En Çok Okunan Haberler

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Yatak pozu! Yastıkla kapattılar...

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Gözlerden uzak tutuyordu! İlk kez paylaştı

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Zodyak Katili'nin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Seri katilin şifreli mesajı 51 yıl sonra çözüldü

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

Ülke bu 'Noel Baba'yı konuşuyor! Çok sayıda kişiye virüs bulaştırdı

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İngiliz Bakan itiraf etti! Türk SİHA'larını örnek gösterdi

İnsan kafataslarından oluşuyor! 1400'lü yıllara dayanan kulenin yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

İnsan kafataslarından oluşuyor! Yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

Maske koronavirüsü ne kadar engelliyor? İşte yanıtı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Avusturya Anayasa Mahkemesi'nden 'başörtüsü' kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.