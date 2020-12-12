Anayasa Mahkemesi Teksas’ın Trump’a Destek Davasını Reddetti

ABD Anayasa Mahkemesi, dört eyalette başkanlık seçimi sonuçlarının geçersiz sayılması talebiyle Teksas eyaletinin açtığı davayı reddetti. Davaya konu edilen Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin, yarışı seçilmiş başkan Joe Biden’ın önde bitirdiği eyaletler arasında bulunuyor.

Mahkemenin davayı reddettiği metinde, Teksas yönetiminin diğer eyaletlerin seçim sürecini ne şekilde yürüttüğü konusuna karşı çıkmasının ardındaki nedenin “anlaşılır bir şekilde ifade edilmediği” ve davaya konu olan Georgia, Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin’a dava açma “konumuna sahip olmadığı” ifadeleri yer aldı.

Hafta başında Teksas Başsavcısı Ken Paxton’un açtığı davayı reddeden Anayasa Mahkemesi hakimleri davayla ilgili diğer talepleri de “geçersiz” kıldı.

Temsilciler Meclisi’nin 126 Cumhuriyetçi üyesiyle beraber Cumhuriyetçiler’in yönetimde olduğu diğer bazı eyaletlerin başsavcılarının da desteğiyle açılan davada söz konusu dört eyaletin onayladığı seçim sonuçlarının geçersiz kılınması ve 14 Aralık’ta yapılacak Seçiciler Kurulu oylamasına da dahil edilmemeleri talep edilmişti.