Anayasa Mahkemesi Trump’ın Sınır Politikalarını Görüşecek

ABD Anayasa Mahkemesi, Trump yönetiminin Meksika sınırı politikalarını içeren iki davayı görüşmeyi Pazartesi günü kabul etti. Davalardan biri, sığınmacıları ABD'deki duruşmalar için Meksika'da bekleten bir politika ve ikincisi de yönetimin sınıra inşa edilen duvara fon sağlamak için nasıl harcama yaptığı ile ilgili. Yargıçların davaları görme kararı, Başkan Donald Trump'ın göçmenlik politikalarını son dört yıldır yasadışı bulan alt mahkeme kararlarını gözden geçirme uygulamasının devamı niteliğini taşıyor. Anayasa Mahkemesi’nin en dikkat çekici kararlarından biri, Trump'ın büyük ölçüde Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilere yönelik seyahat yasağını inceleyerek onaylamasıydı. Mahkeme Haziran ayında, ABD'ye çocukken gelen göçmenler için yasal korumaların kaldırılmasını da engelledi. Yargıçlar, 2021'e kadar iki davayı da dinlemeyecekler, böylelikle başkanlık seçiminin sonucuna göre davalar ortadan kalkabilir ya da en azından davaların önemi azalabilir. Demokrat Joe Biden Beyaz Saray'ı kazanırsa, Trump'ın göçmenlik konusunda bir dönüm noktası olarak gördüğü "Göçmen Koruma Protokolleri"ni sona erdirme sözü verdi.

Sınır duvarı davasında, bütçesinin çoğu harcanmış ve duvar inşa edilmiş durumda. Yönetim kaybederse, inşa edilmiş olan bu duvarla ilgili ne yapılabileceği belirsiz, ancak muhtemelen yıkılabilir. Biden, seçilirse duvar yapımına son vereceğini, ancak Trump'ın gözetimi altında inşa edileni yıkmayacağını söylemişti. Mahkeme, her iki politikanın da alt mahkemeler tarafından yasadışı ilan edildikten sonra bile devam etmesine izin verdi. Bu da davalarla nihayetinde yargıçlar karar verdiğinde, itiraz edenlerin uzun zorluklarla karşılaşabileceğinin bir işareti. “Meksika'da kalın” Gayriresmi olarak "Meksika'da Kalın" olarak bilinen Trump yönetimi politikası 2019'un Ocak ayında başladı. Orta Amerika ülkelerinden gelen sığınmacı ailelerin eşi görülmemiş yığılışına, yönetimin tepkisinin temel dayanağı haline geldi. Son derece tehlikeli Meksika şehirlerinden gelenleri sınırda bekletmek eleştirilere yol açtı. Alt mahkemeler, politikanın muhtemelen yasadışı olduğuna karar verdi. Ancak bu yılın başlarında Anayasa Mahkemesi, mahkemelerde yürütülen bir dava sırasında politikanın yürürlükte kalmasına izin vermek için devreye girdi.

Politika kapsamında 60 binden fazla sığınmacı Meksika'ya geri gönderildi. Adalet Bakanlığı, Şubat ayı sonlarında ABD mahkemelerindeki duruşmalar için hala Meksika’da bekleyen 25 bin kişinin olduğunu tahmin ediyor. Bu duruşmalar Corona virüsü salgını nedeniyle ertelendi. Adalet Bakanlığı sözcüsü Alexa Vance, Anayasa Mahkemesi’nin davayı görüşmeye karar vermesinin ardından yaptığı açıklamada, yönetimin mahkemenin davayı kabul etmesinden memnun olduğunu belirterek, programı "Güney sınırındaki göç krizini yönetme çabalarımızın kritik bir bileşeni’’ olarak nitelendirdi. Trump yönetiminin politikalarına karşı çıkan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği avukatı Judy Rabinovitz, politikayı "yasadışı ve ahlaksız" olarak nitelendirdi. Rabinowitz, "Mahkemeler defalarca bu politikanın aleyhine karar verdi ve Anayasa Mahkemesi de aynı yönde davranmalı" dedi. Sınır duvarı Anayasa Mahkemesi, Meksika ile sınır duvarının bazı kısımlarını inşa etmek için parayı uygunsuz bir şekilde yönlendirdiğine dair bir alt mahkeme kararıyla ilgili Trump yönetiminin itirazını da dinlemeyi kabul etti.