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Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi! Basri Bağcı kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 02:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kara göre Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi! Basri Bağcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

basri yağcı

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Aslen Sungurlulu olan Basri Bağcı, 11 Eylül 1967 tarihinde Elmadağ’da doğdu. 1984 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında on ay kadar Devlet Demir Yolların 3. Bölge Ticaret Servisinde çalıştı.

1989 yılı Aralık ayında Ankara Adlî Yargı Hâkim Adaylığı’na başladı. Staj döneminde askerlik hizmetini 213. Dönem olarak Ankara Askerlik Dairesi’nde Personel Asteğmen olarak yerine getirdi. 1993 yılı Haziran Ayında Gürün ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak kur’a çekti.

1996 -1997 yıllarında Pervari, 1997-1999 yıllarında Hüyük Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 1999 yılı Temmuz Ayında Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna Adalet Müfettişi olarak atandı. 2005 yılında Adalet Başmüfettişi oldu.

2008 yılı Ocak Ayında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine yetkilendirildi. Aynı yılın Temmuz Ayında Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı oldu.

2011 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na yeniden Başmüfettiş olarak atandı. Son olarak 21 Aralık 2013 tarihinde Müsteşar Yardımcısı olarak yetkilendirilmiştir. 2010-2011 yıllarında dil eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuş olup, 2012-2013 yıllarında Uluslararası İnsan Hakları Hukuku alanında İngiltere Exeter Üniversitesi’nde lisansüstü çalışma yapmıştır.

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