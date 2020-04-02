Anayasa Mahkemesi üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi! Basri Bağcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Yargıtay üyesi Basri Bağcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146 ve 147’nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10’uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Aslen Sungurlulu olan Basri Bağcı, 11 Eylül 1967 tarihinde Elmadağ’da doğdu. 1984 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında on ay kadar Devlet Demir Yolların 3. Bölge Ticaret Servisinde çalıştı.

1989 yılı Aralık ayında Ankara Adlî Yargı Hâkim Adaylığı’na başladı. Staj döneminde askerlik hizmetini 213. Dönem olarak Ankara Askerlik Dairesi’nde Personel Asteğmen olarak yerine getirdi. 1993 yılı Haziran Ayında Gürün ilçesine Cumhuriyet Savcısı olarak kur’a çekti.

1996 -1997 yıllarında Pervari, 1997-1999 yıllarında Hüyük Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 1999 yılı Temmuz Ayında Adalet Bakanlığı Teftiş Kuruluna Adalet Müfettişi olarak atandı. 2005 yılında Adalet Başmüfettişi oldu.