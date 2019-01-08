Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in acı günü

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yusuf Şevki Hakyemez'in dün vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez'in cenazesi, Trabzon'da defnedildi.

Hakyemez için Çaykara ilçe merkezinde düzenlenen törene, oğlu Yusuf Şevki Hakyemez, ailesi ve yakınları ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykam, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede, Yusuf Şevki Hakyemez ve diğer aile üyeleri taziyeleri kabul etti.

Cenaze, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Soğanlı Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi.

