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Anayasa Mahkemesi Üyesi Hastaneye Kaldırıldı

08.11.2018 19:40 | Son Güncelleme

Amerika Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg Çarşamba akşamı çalışma ofisinde düştü. Ginsburg’ün 3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hastaneye Kaldırıldı

Amerika Anayasa Mahkemesi üyesi Ruth Bader Ginsburg Çarşamba akşamı çalışma ofisinde düştü.

85 yaşındaki Ginsburg’ün gece rahatsızlık hissetmesinin ardından Washington bölgesinde bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ginsburg’ün 3 kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Açıklamada, Ginsburg’ün tedavi ve gözlem için hastaneye kabul edildiği kaydedildi.

Ginsburg 2012’de de düşmüş o zaman iki kaburga kemiğini kırmıştı. İki defa kansere karşı savaş veren Ginsburg’e 2014 yılında da tıkalı bir damarını açmak için stent takılmıştı.

Ginsburg Anayasa Mahkemesi’nin en fazla liberal üyelerinden biri olarak biliniyor. Ginsburg, 25 yıl önce dönemin başkanı Bill Clinton tarafından Anayasa Mahkemesi’ne atanmıştı.

Amerika’da Anayasa Mahkemeleri üyeleri Başkan tarafından aday gösteriliyor, Senato Adalet Komisyonu’ndan onay alıyor ardından da Senato’da oylanıyor. Senato’dan da onay alması durumunda Anayasa Mahkemesi’nin üyesi oluyor.

Anayasa Mahkemeleri üyeleri ömürboyu bu görevde kalabiliyor. Kendileri isterlerse emekliye ayrılabiliyorlar.

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