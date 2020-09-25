Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg İçin Kongre’de Tören

87 yaşında hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için ABD Kongresi’nde tören düzenlendi. Ginsburg, Kongre’de naaşı katafalka konulan ilk kadın ve ilk Yahudi oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği mücadeleyle bilinen Yargıç Ginsburg, özellikle genç kadınların aralarında bulunduğu milyonlarca Amerikalı için önemli bir temsilci.

Ginsburg’ün cenazesi sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasından Kongre’ye getirildi. Demokrat ve Cumhuriyetçi kadın Kongre üyeleri Kongre binasının merdivenlerinde Anayasa Mahkemesi yargıcına veda için toplandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg’ün cenazesi mahkeme binasından polis korteji eşliğinde Kongre binasına getirilirken bina girişindeydi.

Pelosi, “Ginsburg’ün ölümü pek çokları için aile içinde yaşanan bir kayıp gibi. Çünkü çok sayıda kişi onunla umutlandı, onun rehberliğinde hareket etti, enerjisine ve sanata sevgisine hayran kaldı, mahkemede ve ülke genelinde ilişkilere medeniyet getirdi” ifadelerini kullandı.