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Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg İçin Kongre’de Tören

25.09.2020 19:45 | Son Güncelleme

87 yaşında hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ruth Ginsburg, Kongre’de naaşı katafalka konulan ilk kadın ve ilk Yahudi oldu

Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg İçin Kongre’de Tören

87 yaşında hayatını kaybeden Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ruth Bader Ginsburg için ABD Kongresi’nde tören düzenlendi. Ginsburg, Kongre’de naaşı katafalka konulan ilk kadın ve ilk Yahudi oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için verdiği mücadeleyle bilinen Yargıç Ginsburg, özellikle genç kadınların aralarında bulunduğu milyonlarca Amerikalı için önemli bir temsilci.

Ginsburg’ün cenazesi sabah saatlerinde Anayasa Mahkemesi binasından Kongre’ye getirildi. Demokrat ve Cumhuriyetçi kadın Kongre üyeleri Kongre binasının merdivenlerinde Anayasa Mahkemesi yargıcına veda için toplandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg’ün cenazesi mahkeme binasından polis korteji eşliğinde Kongre binasına getirilirken bina girişindeydi.

Pelosi, “Ginsburg’ün ölümü pek çokları için aile içinde yaşanan bir kayıp gibi. Çünkü çok sayıda kişi onunla umutlandı, onun rehberliğinde hareket etti, enerjisine ve sanata sevgisine hayran kaldı, mahkemede ve ülke genelinde ilişkilere medeniyet getirdi” ifadelerini kullandı.

Salgın sebebiyle törene sınırlı sayıda kişi davet edildi

Kongre binasında düzenlenen tören Corona virüsü salgını sebebiyle davetli konuklarla sınırlı tutuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump’la birlikte Ginsburg’ün cenazesini Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’nde ziyaret etmiş, ziyaret sırasında “Vote him out” (Oylarınızla Gönderin) sloganları ve protestoyla karşılanmıştı.

Kongre binasında düzenlenen törene Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, eşi Jill Biden ve Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de katıldı. Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar da törene katılan isimler arasındaydı.

Pandemi sebebiyle Kongre’deki törene davet edilemeyen Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri öğleden sonra Ginsburg’ün naaşı Kongre binasından ayrılmadan önce Ginsburg’e veda edebilecek.

Ginsburg’ün ölümü ülkede yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde hararetli bir tartışma başlatmış olsa da, Kongre binasında düzenlenen törende Ginsburg’ün hayatı ve geride bıraktığı hukuki mirası anıldı, onun en sevdiği opera sanatçısı Denyce Graves iki eser seslendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ginsburg’ün ölümünün ardından Anayasa Mahkemesi’ne atanacak yeni yargıç adayını Cumartesi günü Beyaz Saray’da açıklaması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi yargıcı Ruth Bader Ginsburg önümüzdeki hafta Arlington Ulusal Mezarlığı’na eşinin yanına defnedilecek.

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