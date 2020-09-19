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Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg Yaşamını Yitirdi

19.09.2020 03:20 | Son Güncelleme

1993 yılında zamanın başkanı Bill Clinton tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanan Ruth Bader Ginsburg, Amerikalı liberaller ve kadın hakları savunucuları için bir simgeydi

Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg Yaşamını Yitirdi

ABD Anayasa Mahkemesi'nin liberal kanadını temsil eden yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg hayatını kaybetti.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada 87 yaşındaki Yargıç Ginsburg'un metastaz yapan pankreas kanserinin oluşturduğu komplikasyonlar nedeniyle başkent Washington'daki evinde aile bireylerinin yanında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Başkan Bill Clinton tarafından 1993 yılında Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Ruth Bader Ginsburg'un ölümü, ABD'de derin kutuplaşmanın hakim olduğu ve başkanlık seçimlerine iki aydan az zaman kaldığı bu dönemde Başkan Trump'ın Anayasa Mahkemesi'ne Neil Gorsuch ve Brett Kavanaugh'dan sonra üçüncü atamayı yapma şansı tanımış olması anlamına geliyor.

Dokuz üyeli ABD Anayasa Mahkemesi'nde beş muhafazakar yargıca karşı dört liberal yargıç görev yapıyordu. Ancak özellikle kadın haklarının yılmaz savunucusu olarak tanınan ve Amerikalı liberaller için bir simge haline gelen Ginsburg'un ölümü aynı zamanda muhafazakarların çoğunlukta olduğu mahkemenin ideolojik dengesinin sağ kanada daha çok kayması olasılığını gündeme getiriyor.

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