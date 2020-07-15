Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg Yeniden Hastanede

ABD Anayasa Mahkemesi’nin liberal görüşlü yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg olası enfeksiyon tanısıyla hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme sözcülerinden Kathy Arberg tarafından yapılan açıklamada yargıcın dinlendiği ve damardan antibiyotik tedavisi nedeniyle birkaç gün hastanede kalacağı belirtildi.

Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Ginsburg’un hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak “Ona en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

87 yaşındaki Ginsburg, Pazartesi günü başkent Washington’da ateş ve üşüme şikayetiyle hastaneye gitmişti. Ginsburg dünse Ağustos ayında takılan safra kanalı stentinin temizlenmesi için başkente yakın Baltimore kentindeki Johns Hopkins Hastanesi’nde bir işlem geçirdi.

Dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nin en yaşlı üyelerinden olan Ginsburg son aylarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Yargıç, geçen Mayıs ayında safrakesesi taşının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle cerrahi olmayan bir işlem geçirmişti.

Ginsburg’un akciğerinden geçen yıl Aralık ayında geçirdiği operasyonla kanserli iki kitle alınmış, yargıç 25 yıllık meslek tarihinde ilk kez bu ameliyatın ardından Ocak ayında duruşma kaçırmıştı.