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Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg Yeniden Hastanede

15.07.2020 03:41 | Son Güncelleme

ABD Anayasa Mahkemesi’nin liberal görüşlü yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg olası enfeksiyon tanısıyla hastaneye kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi Yargıcı Ginsburg Yeniden Hastanede

ABD Anayasa Mahkemesi’nin liberal görüşlü yargıçlarından Ruth Bader Ginsburg olası enfeksiyon tanısıyla hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme sözcülerinden Kathy Arberg tarafından yapılan açıklamada yargıcın dinlendiği ve damardan antibiyotik tedavisi nedeniyle birkaç gün hastanede kalacağı belirtildi.

Başkan Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Ginsburg’un hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak “Ona en iyi dileklerimi sunuyorum” dedi.

87 yaşındaki Ginsburg, Pazartesi günü başkent Washington’da ateş ve üşüme şikayetiyle hastaneye gitmişti. Ginsburg dünse Ağustos ayında takılan safra kanalı stentinin temizlenmesi için başkente yakın Baltimore kentindeki Johns Hopkins Hastanesi’nde bir işlem geçirdi.

Dokuz üyeli Anayasa Mahkemesi’nin en yaşlı üyelerinden olan Ginsburg son aylarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. Yargıç, geçen Mayıs ayında safrakesesi taşının neden olduğu enfeksiyon nedeniyle cerrahi olmayan bir işlem geçirmişti.

Ginsburg’un akciğerinden geçen yıl Aralık ayında geçirdiği operasyonla kanserli iki kitle alınmış, yargıç 25 yıllık meslek tarihinde ilk kez bu ameliyatın ardından Ocak ayında duruşma kaçırmıştı.

Ginsburg, 1999’da bağırsak kanseri, ondan 10 yıl sonra da pankreas kanseri ameliyatları geçirmişti.

Ginsburg ayrıca, 2012’de iki kaburgasını kırmış, 2014’te tıkalı bir damarına stent takılmıştı. Yargıç 2009’da da vücudunun bir ilaca verdiği reaksiyon üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Başkan Trump 2017’de muhafazakar görüşlü Neil Gorsuch’ı ve 2018’de yine muhafazakar kanatta yer alan Brett Kavanaugh’yu Anayasa Mahkemesi üyeliğine atamıştı.

Mahkemenin liberal kanadına liderlik eden Ginsburg’ün görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir muhafazakar yargıç atayabileceği belirtiliyor. Bu durumda Anayasa Mahkemesi’ndeki denge 3 liberale karşı 6 muhafazakar üye lehine artmış olacak.

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