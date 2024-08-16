HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’dan üstündür iddiasına tepki

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’dan üstündür iddiasına tepki

16.08.2024 11:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gözler bugün 'Can Atalay' gündemiyle olağanüstü toplanacak olan Meclis'e çevrilirken, gazeteci Taha Akyol muhalefetin beklediği gibi bir sonuç çıkmayacağı iddiasında bulundu. "AYM kararı yok sayılacak" diyen Akyol'a tepki ise Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca'dan geldi. Kızılca "Nerede bir AYM vurgusu varsa onu kutsama tavrınız sebebiyle Anayasa 158/3’ü manasından koparmaktan vazgeçin artık" dedi.

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’dan üstündür iddiasına tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği vekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğu yönündeki kararını görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanıyor. Bugün saat 14.00'ye yapılacak genel kurula MHP katılmayacağını duyururken, muhalefet ise Meclis'ten Atalay'ın milletvekilliğinin iadesine yönelik olumlu bir karar çıkmasını istiyor.

TAHA AKYOL'DAN 'CAN ATALAY İDDİASI: AYM KARARI YOK SAYILACAK

Söz konusu süreçle ilgili gazeteci Taha Akyol'un Karar Gazetesi'nde kaleme aldığı köşe yazısı dikkat çekti. "Türkiye hukuk devleti mi?" başlıklı yazısında Akyol, "Meclis’te iktidar, Can Atalay hakkında, daha önce Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un söylediği şekilde karar verecek. AYM kararı yok sayılacak." iddiasında bulundu.

fdsfsf

UĞUR KIZILCA'DAN AKYOL'A TEPKİ

Akyol'un yazısına ise sert bir cevap geldi. Akyol'un iddiaların tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, "Büyük ölçüde bilgisizliğiniz, kısmende Anayasa Mahkemesi fetişizmi diyebileceğimiz esasen sağlıklı bir ruh hali olmayan bir yaklaşımla nerede bir AYM vurgusu varsa onu kutsama tavrınız sebebiyle Anayasa 158/3’ü manasından koparmaktan vazgeçin artık." ifadelerini kullandı.

Sürecin çarpıtıldığını belirten Kızılca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Usul ve esas ayrımı, şekli hukuk ve maddi hukuk ayrımı hukukun en temel bilgilerinden biridir. Bunun bile farkında değilsiniz. Daha önce bu konuda yazılanları da ya okumamışsınız ya da okuduğunuzu anlamamışsınız. Size son kez Anayasa 158/3’ün ne manaya geldiğini özetleyelim de bir daha bu şekilde komik durumlara düşmeyin:

gdsgg

Anayasa’nın Görev Uyuşmazlığı Düzenlemesinin Çarpıtılması

Uyuşmazlık Mahkemesine ilişkin Anayasanın 158. maddesinin son fıkrasında “Diğer mahkemelerle, Anayasa Mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında, Anayasa Mahkemesinin kararı esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükmün bireysel başvuru kararlarıyla bir ilgisi yoktur.

Uyuşmazlık Mahkemesinin yetkisi sadece Yargıtay ve Danıştay ile adli ve idari yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıklarıyla ilgilidir. Uyuşmazlık Mahkemesi; Yargıtay, Danıştay ve diğer mahkemeler ile AYM arasındaki görev uyuşmazlıklarına bakamaz. Bu nedenle Anayasa’da bu konuda AYM kararlarına üstünlük tanıyan hüküm vardır.

Anılan hüküm mahkemelerle Anayasa Mahkemesi arasında belli bir konuda “görevli mahkeme kim” sorunu çıkarsa onun nasıl çözüleceğine ilişkindir. Bu da sadece ceza davalarında ihtimal dahilindedir. Bir cezai yargılamada Yüce Divan mı yoksa ceza mahkemeleri veya ceza daireleri mi görevli diye bir sorun çıkabilir. Örneğin bir üst düzey kamu yöneticisinin genel mahkemede mi Yüce Divan sıfatıyla AYM’de mi yargılanacağı konusunda bir görev yeri uyuşmazlığı çıkarsa AYM’nin görevle ilgili kararı dikkate alınır.

sdfsf

Norm denetiminde veya parti kapatma davalarında böyle bir görev uyuşmazlığı çıkmayacağı işin özelliğinden bellidir.

Bireysel başvurularda ise mahkemelerle AYM arasında bir konuya kim bakacak şeklinde görev uyuşmazlığı asla çıkmaz. Çünkü mahkemelerin görevine giren bir konuya AYM olağan yargı merci olarak zaten bakamaz. Mahkemeler de AYM’nin görevi olan konularda yargılama yapamaz.

Özetle bu hüküm usule ilişkindir ve mahkemelerin görev alanıyla ilgilidir. Görev hükmü esasa ilişkin değildir, mahkemelerin esasa ilişkin kararlarında, örneğin Yargıtay ve AYM arasında çıkan esasa ilişkin çekişmelerde, dikkate alınamaz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Taha Akyol Can Atalay
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sen mafya babası mısın?

Arda Turan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sen mafya babası mısın?

İzmir ve Bolu'da korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı

İzmir ve Bolu'da korkutan görüntü! Dumanlar şehri kapladı

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Turist kaçırılıp günlerce toplu tecavüze uğradı! İşkencenin detayları dehşete düşürdü

Depremde karısını kaybetmişti gerçeği öğrenince şoke oldu!

Depremde karısını kaybetmişti gerçeği öğrenince şoke oldu!

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı!

Bodrum'da dehşet evi: Ekipler cansız bedenleriyle karşılaştı!

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen Tümer Adakaner'ın vurulma anları ortaya çıktı! Şapka takıp koşarak geldi

'Sıfır Bir' dizisiyle ünlenen Tümer Adakaner'ın vurulma anları ortaya çıktı! Şapka takıp koşarak geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.