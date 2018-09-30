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Anayasa Mahkemesi Yeni Yargı Dönemine ‘Kavanaugh’ Gölgesinde Başlıyor

30.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi Pazartesi günü yeni yargı dönemine bir eksik üyeyle başlayacak

Anayasa Mahkemesi Yeni Yargı Dönemine ‘Kavanaugh’ Gölgesinde Başlıyor

Anayasa Mahkemesi Pazartesi günü yeni yargı dönemine bir eksik üyeyle başlayacak.

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayı yargıç Brett Kavanaugh’nun onay süreci, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle ertelendi. Anayasa Mahkemesi yargıçları ömür boyu görevde kalıyor.

Bu nedenle Kavanaugh’nun adaylığı titizlikle inceleniyor.

Geleneksel olarak Ekim ayının ilk Pazartesi günü açılan mahkemede bu kez dokuz yerine sekiz yargıç görev yapacak.

Yargıç Anthony Kennedy’nin Temmuz ayında emekliye ayrılması mahkemeyi dört liberal ve dört muhafazakar yargıçla ideolojik olarak kilitlenme noktasına getirmişti.

Trump, Kavanaugh’yu Temmuz ayında aday göstermişti ancak hakkındaki cinsel taciz suçlamaları Kavanaugh’nun Senato’da onaylanma sürecini tehlikeye düşürdü.

Mahkeme’nin Haziran ayında sona eren son yargı döneminde muhafazakarların çoğunluğuk etkisiyle her zamankinden fazla karar alınmıştı. Bunlar arasında Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan üleklere seyahat yasağının onaylanması, kürtaj karşıtı kliniklere

yönelik bir düzenlemenin yasaklanması ve kamu sektörü sendikalarına yönelik bazı harçların kaldırılması var.

Gelecek Haziran’a kadar sürecek bu yargı döneminde mahkemenin önünde karar vermesi gereken önemli davalar var.

Bunlar arasında eyelet ve federal hükümetin her ikisinin de bir kişiyi aynı suçla yargılayıp yargılayamayacağı, Adalet Bakanı’nın ‘federal seks suçlusu’ tanımının kimlere yapılacağının belirlenmesi konusunda çok fazla yetkiye sahip olup olmadığı ve arka arkaya geçirdiği beyin kanamaları nedeniyle suçunu unutan bir cinayet suçlusunun cezasının eyelet tarafından infaz edilip edilemeyeceği var.

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