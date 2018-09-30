Anayasa Mahkemesi Yeni Yargı Dönemine ‘Kavanaugh’ Gölgesinde Başlıyor

Anayasa Mahkemesi Pazartesi günü yeni yargı dönemine bir eksik üyeyle başlayacak.

Başkan Donald Trump’ın Anayasa Mahkemesi adayı yargıç Brett Kavanaugh’nun onay süreci, hakkındaki cinsel taciz iddiaları nedeniyle ertelendi. Anayasa Mahkemesi yargıçları ömür boyu görevde kalıyor.

Bu nedenle Kavanaugh’nun adaylığı titizlikle inceleniyor.

Geleneksel olarak Ekim ayının ilk Pazartesi günü açılan mahkemede bu kez dokuz yerine sekiz yargıç görev yapacak.

Yargıç Anthony Kennedy’nin Temmuz ayında emekliye ayrılması mahkemeyi dört liberal ve dört muhafazakar yargıçla ideolojik olarak kilitlenme noktasına getirmişti.

Trump, Kavanaugh’yu Temmuz ayında aday göstermişti ancak hakkındaki cinsel taciz suçlamaları Kavanaugh’nun Senato’da onaylanma sürecini tehlikeye düşürdü.

Mahkeme’nin Haziran ayında sona eren son yargı döneminde muhafazakarların çoğunluğuk etkisiyle her zamankinden fazla karar alınmıştı. Bunlar arasında Trump’ın nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan üleklere seyahat yasağının onaylanması, kürtaj karşıtı kliniklere