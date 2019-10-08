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Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Vekili belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 17:52 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi’nde yapılan seçimde Başkan Vekili Recep Kömürcü oldu.  Anayasa Mahkemesi, Başkan Vekilliği seçiminin sonucuyla ilgili bir duyuru yaptı.

ANKARA, (DHA) - ANAYASA Mahkemesi’nde yapılan seçimde Başkan Vekili Recep Kömürcü oldu.
Anayasa Mahkemesi, Başkan Vekilliği seçiminin sonucuyla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda, "30 Mart 2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12’nci maddesi uyarınca 8 Ekim 2019 tarihinde yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçilmiştir" denildi.
Evli ve 2 çocuk babası Recep Kömürcü, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Çorum’da hakim adayı olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hâkimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunan Kömürcü, 16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Kömürcü, Yargıtay 19'uncu Hukuk Dairesinde çalışırken, 4 Aralık 2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

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