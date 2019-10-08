Anayasa Mahkemesinde Başkanvekilliği seçimi

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, üye Recep Kömürcü seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Engin Yıldırım'ın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.
Seçim sonucunda üye Recep Kömürcü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirildi.
Kömürcü, 26 Ekim'de Başkanvekilliği görevine başlayacak.
- Özgeçmişi
Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955 yılında İskilip'te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Kömürcü, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.
Hakim adaylığını Çorum'da sürdüren Kömürcü; sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği ve Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 16 Mart 2003'te seçilen Recep Kömürcü, 4 Aralık 2008'de Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Recep Kömürcü, evli ve iki çocuk babası.
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