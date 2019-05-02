CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesinin bugünkü toplantısında bireysel hak ihlali başvurusunda bulunan Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Ahmet Altan, Kadri Gürsel, Akın Atalay, Önder Çelik, Nazlı Ilıcak ve Murat Aksoy'un durumlarının görüşüleceğini belirterek, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, basın ve ifade özgürlüğü için Anayasa Mahkemesinden adaleti, hakkı ve hukuku istiyoruz." dedi.

Çakırözer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'de nisan ayında da basın mensuplarının haberlerinin suç konusu olmaktan çıkmadığını" savundu.

Nisan ayında iki gazetecinin gözaltına alındığını, bir gazeteci hakkında yeni soruşturma, iki gazeteci hakkında ise yeni dava açıldığını anlatan Çakırözer, bazı basın mensuplarının hapis cezalarına çarptırıldığını, bazıları hakkındaki yargılamaların ise devam ettiğini söyledi.

Çakırözer, 31 Mart seçimlerinden sonra ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik olumlu açıklamalar yapılmasına rağmen ifade özgürlüğüne yönelik adım atılmadığını öne sürerek, "O kızgın demirin basın ve ifade özgürlüğü davalarında bir türlü soğutulmadığını gördük." diye konuştu.