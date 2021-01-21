Anayasa Mahkemesi'nden Berberoğlu hakkında ikinci kez ihlâl kararı

AYM daha önceki kararında da Berberoğlu ile ilgili hak ihlâli kararı vermişti.Anayasa Mahkemesi (AYM), gazeteci ve politikacı Enis Berberoğlu’nun, AYM’nin daha önce verdiği hak ihlâli kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine yaptığı yeni başvuruyu görüştü.

Yüksek mahkeme, kararını yineledi ve oy birliğiyle aldığı kararda "ihlâl var" dedi.

Enis Berberoğlu, MİT TIR’ları görüntülerinin Can Dündar'a verdiği iddiasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yargılanan, ancak yeniden milletvekili seçilmesine karşın yargılaması durdurulmayan Berberoğlu’nun mahkûmiyet kararı TBMM’de okununca milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu CHP milletvekiliydi.

Berberoğlu, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğine 17 Eylül 2020'de karar vermişti. AYM, ihlâlin giderilmesi için Berberoğlu hakkındaki yargılamanın durdurulması talebiyle kararın örneğini İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.