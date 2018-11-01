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Anayasa Mahkemesinden FETÖ mensubu öğretmene ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:45 | Son Güncelleme

Yüksek Mahkemece, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan eski öğretmenin başvurusu kabul edilemez bulundu

Anayasa Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan tutuklanan ve yargılandığı davada hakkında hapis cezası verilen eski öğretmenin başvurusunu kabul edilemez buldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen öğretmen, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ağustos 2016'da tutuklandı.

Örgütle bağlantılı Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) ile Karadeniz Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde (KEY-DER) yönetici olan, evindeki aramada örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait görüntülerin yer aldığı CD'ler bulunan eski öğretmen, tutuklu olduğu süre içerisinde Anayasa Mahkemesine 29 Eylül 2016'da bireysel başvuruda bulundu.

Tutukluluğun hukuki olmadığını, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlandığını ileri süren başvurucu, kişi hürriyeti ve güvenliği, adil yargılanma ile özel hayata, aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiğini savundu.

Anayasa Mahkemesi, yargılandığı Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama süreci içinde tahliye edilen, "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıyla dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretmenin müracaatını, iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması ve başvuru yollarının tüketilmemesi gerekçesiyle kabul edilemez buldu.

- Karardan

Başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuni dayanağının bulunduğu belirtilen kararda, Aktif-Sen'de yönetici olan eski öğretmenin sendikanın talimatıyla protestoya katıldığı kaydedildi.

Kararda, başvurucunun söz konusu sendikada yöneticilik yapmasının FETÖ/PDY ile örgütsel bir ilişki içinde bulunduğuna, suç işlediğine dair kuvvetli belirti olarak kabul edilmesinin temelsiz ve keyfi bir yaklaşım olduğunun söylenemeyeceğine işaret edildi.

Başvurucu yönünden suç şüphesini doğrulayan kuvvetli belirtilerin bulunmadığının kabulünün mümkün olmadığına dikkat çekilen kararda, tutuklamanın hukuki olmadığı iddiasına ilişkin ihlalin bulunmadığının açıklığı vurgulandı.

Kararda, meslekten ihraçla, aramalarda eşyalara ve mal varlığı değerlerine hukuka aykırı olarak el konulduğu iddialarıyla ilgili yargısal başvuru yollarının tüketilmeden bireysel başvuru yapıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Mahkemesi FETÖ PDY

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