Görevlilerin yardım talebi üzerine tutuklu ve hükümlüler kontrol altına alınmaya çalışıldı. Kontrol altına alınanlar, müşahede odasına götürüldü. Bu sırada başka bir ünitede kalan tutuklu çocuklar, kapılara vurmaya ve bağırmaya başladı. Bu ünitede kalanlar, dolap, yatak ve nevresimlerden barikat kurdu.

Tartışmanın büyümesi üzerine bir tutuklunun, infaz koruma başmemuruna "kafa atarak" saldırmasının ardından diğer tutuklu çocuklar da infaz koruma memurlarına vurmaya başladı. İnfaz koruma memurlarının karşılık verdiği sırada üst katta bulunan tutuklu da olayın yaşandığı bölüme inerek görevlilere saldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan 16-17 yaş grubundaki çocuklar ile sayım almak isteyen infaz koruma memurları arasında bir tutuklunun, bulunduğu üst kattan aşağıya inmemesi üzerine tartışma yaşandı.

Kararın gerekçesinde, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun olaylara ilişkin raporuna atıfta bulunularak, infaz koruma memurlarının orantılı güç kullanarak isyanı engellediği, hakaret ve tehdit iddialarına yönelik ise soyut iddia dışında herhangi bir bulgu olmadığı belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü tarafından suç duyurusunda bulunulurken görevli infaz koruma memurları hakkında da idari soruşturma kararı alındı.

Yangın çıkarma tehdidinde bulunan tutuklu çocuklara tazyikli su ve yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulunuldu. Bu sırada üst kattan atılan dolap, yangın söndürme tüpünü patlattı. Atılan cisimler nedeniyle bazı infaz koruma memurları yaralandı.

Bu karara karşı yapılan itirazın reddedilmesi üzerine olaylara karışan 11 tutuklu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, bazı başvurucular yönünden kötü muamele yasağının usul boyutunun ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi, bazı başvuruculara da 10'ar bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

- Karardan

İnfaz koruma memurunun bir tutuklu çocuğun aşağıya inmesi yönündeki ısrarı sırasında bir çocuğun görevliye "kafa attığı"nın belirtildiği kararda, bu sırada iki çocuğun da diğer infaz koruma memurlarına saldırdığı aktarıldı.

Sayıma inmeyen çocuğun aşağıya gelerek görevlilere saldırdığı belirtilen kararda, infaz koruma memurlarının olaya ilk tepkilerinin kendilerini korumak yönünde olduğu, kargaşayı öğrenip gelen diğer infaz koruma memurları ile çocukların kontrol altına alınmaya çalışıldığı anlatıldı.

Kararda, çocukların kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada cop, gaz veya herhangi bir müdahale ekipmanının kullanılmadığına, buna rağmen çocukların "çekpas" adı verilen temizlik malzemesinin sopası ile görevlilere saldırdığına işaret edildi.