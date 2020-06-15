Anayasa Mahkemesi’nden LGBTQ Bireyler İçin Tarihi Karar

ABD Anayasa Mahkemesi, LGBTQ hakları açısından zafer olarak görülen bir karara imza attı. Mahkeme işyerinde ayrımcılığı yasaklayan federal kanunun eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğu hükmüne vardı. Yani mahkeme işverenlerin, çalışanlarını eşcinsel ya da trans birey oldukları gerekçesiyle işten çıkartmasının ülkenin Medeni Haklar Yasası’nı ihlal ettiği hükmüne varmış oldu.

3’e karşı 6 oyla kabul edilen karar, ABD’de Anayasa Mahkemesi’nin eşcinsel evliliklere ülke genelinde izin verdiği 2015 yılının ardından LGBT topluluğunun en büyük zaferi olarak değerlendiriliyor.

1964’te kabul edilen Medeni Haklar Yasası’nın ilgili maddesine göre işverenlerin ırk, ten rengi, ulusal köken ve dinin yanı sıra cinsiyet temelli ayrımcılık yapması yasak. Karara göre, eşcinsel ve trans bireyler de bu yasa kapsamında koruma altında.

İşyerinde ayrımcılık konusunda ABD’de 28 kadar eyalette kapsayıcı önlemler bulunmuyor. Bu eyaletlerde işyerinde eşcinsel ve trans çalışanlara yönelik ayrımcılık şu ana kadar yasa dışı olarak görülmüyordu.