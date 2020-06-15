Anayasa Mahkemesi’nden LGBTQ Bireyler İçin Tarihi Karar

ABD Anayasa Mahkemesi, LGBTQ hakları açısından zafer olarak görülen bir karara imza attı. Mahkeme işyerinde ayrımcılığı yasaklayan federal kanunun eşcinsel ve trans bireyleri de koruduğu hükmüne vardı. Yani mahkeme işverenlerin, çalışanlarını eşcinsel ya da trans birey oldukları gerekçesiyle işten çıkartmasının ülkenin Medeni Haklar Yasası’nı ihlal ettiği hükmüne varmış oldu.
3’e karşı 6 oyla kabul edilen karar, ABD’de Anayasa Mahkemesi’nin eşcinsel evliliklere ülke genelinde izin verdiği 2015 yılının ardından LGBT topluluğunun en büyük zaferi olarak değerlendiriliyor.
1964’te kabul edilen Medeni Haklar Yasası’nın ilgili maddesine göre işverenlerin ırk, ten rengi, ulusal köken ve dinin yanı sıra cinsiyet temelli ayrımcılık yapması yasak. Karara göre, eşcinsel ve trans bireyler de bu yasa kapsamında koruma altında.
İşyerinde ayrımcılık konusunda ABD’de 28 kadar eyalette kapsayıcı önlemler bulunmuyor. Bu eyaletlerde işyerinde eşcinsel ve trans çalışanlara yönelik ayrımcılık şu ana kadar yasa dışı olarak görülmüyordu.
Georgia ve New York’ta eşcinsel hakları ve Michigan’da trans birey hakları konusunda görülen üç dava çalışanları koruyan yeni önlemlerin tanınmasını sağladı.
Muhafazakar iki yargıç liberallerle hareket etti
Karar, Başkan Trump tarafından 2017’de atanan muhafazakar yargıç Neil Gorsuch tarafından kaleme alındı. Muhafazakar Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts da Gorsuch’la beraber mahkemenin dört liberal üyesiyle aynı yönde oy kullandı.
Muhafazakar yargıçlar Samuel Alito, Clarence Thomas ve Brett Kavanaugh ise karara karşı oy kullandı.
Trump yönetimi ve davalarda ayrımcılıkla suçlanan işverenler Kongre’nin Medeni Haklar Yasası’nın ilgili yedinci maddesini kabul ettiği sırada eşcinsel ve trans bireyleri korumayı amaçlamadığını savunuyordu.
Yargıç Gorsuch karar metninde ‘‘Bir bireyi eşcinsel ya da trans birey olduğu için kovan işveren, bu kişiyi başka bir cinsiyetteki bireyde sorgulamayacağı eylem ya da özelliklerinden dolayı kovmuş oluyor. Cinsiyet bu kararda tartışılmaz rol oynuyor. Bu da 7. Madde’nin tam olarak yasakladığı şey’’ ifadelerini kullandı.
Mahkeme cinsiyetlerinden dolayı işten kovulduklarını söyleyen iki eşcinsel bireyin birleştirilmiş davasında bu kararı verdi. Bu davalardan biri Georgia eyaletinden ilçe çocuk esirgeme kurumu eski koordinatörü Gerald Bostock’un davası, diğeriyse New Yorklu serbest atlama eğitmeni Donald Zarda’nın davasıydı. Zarda dava başladıktan sonra hayatını kaybetmişti.
Mahkeme ayrıca Detroit kentinde bir cenaze evinden kovulan trans cenaze koordinatörü Aimee Stephens hakkındaki davayı da sonuçlandırdı. Stephens erkek olan cinsiyetini kadın olarak değiştirme planını açıklayınca işinden olmuştu. Stephen’ın da Mayıs ayında hayatını kaybettiği belirtildi.
Demokrat Başkan Barack Obama döneminde Adalet Bakanlığı, Medeni Haklar Yasası’nın ilgili maddesini cinsel eğilim ve cinsel kimliği de koruma altında tuttuğu şeklinde yorumluyordu. Ancak Bakanlık bu tavrını evanjelik Hıristiyan seçmenden de destek gören Başkan Donald Trump döneminde değiştirdi.
Trump yönetimi geçen hafta da trans bireyleri sağlık sigortası şirketlerinin, doktorların ve hastanelerin ayrımcılığına karşı koruyan kararı kaldıracak bir düzenlemeye imza atmıştı.
Trump yönetimi, bazı işyerlerinin dini nedenlerle eşcinsel evliliğe karşı oldukları gerekçesiyle eşcinsellere hizmet vermeyi reddetme haklarını, trans bireylerin orduya girmesinin yasaklanmasını da destekliyor. Yönetim ayrıca, devlet okullarında trans bireylerin benimsedikleri cinsel kimlikle uyumlu tuvaleti kullanmaları haklarını da kaldırmıştı.