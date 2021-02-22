Anayasa Mahkemesi’nden Trump Aleyhinde Karar

ABD Anayasa Mahkemesi, Manhattan Bölge Başsavcısı’nın eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde New York’ta başlattığı ceza soruşturmasında, kişisel vergi beyannameleri ve diğer mali kayıtlara erişim izni verdi. Mahkeme, 7 Ekim'deki bir alt mahkeme tarafından Trump’ın kişisel vergi ve mali kayıtlarına, Manhattan Başsavcılığı’nın ulaşmasını engelleyen yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. Mahkeme, kararı sonrasında, eski Başkan Trump’ın mali kayıtlarını uzun bir süredir tutan muhasebe firması Mazars USA’dan, soruşturma kapsamında, savcılık tarafından istenen belgeleri soruşturmayı yürüten mahkeme heyetine sunmalarını istedi. Mahkemenin bugünkü son kararına göre Trump’ın kişisel ve şirketlerine ait tüm vergi kayıtları ve mali bilançoları, soruşturmayı yürüten savcılara teslim edilmek zorunda. Manhattan Başsavcısı Cyrus Vance, Ağustos 2019 tarihinde Trump’ın muhasebesini tutan Mazars firmasına, eski Başkanın, 2011 yılından 2018 yılına kadar olan kurumsal ve kişisel vergi beyannamelerini talep eden bir mahkeme celbi çıkarmıştı. Trump'ın avukatları, başkan olarak cezai soruşturmalardan dokunulmazlığı olduğunu savunarak mahkeme celbini engellemek için karşı dava açmıştı. Manhattan Başsavcısı Vance tarafından iki yıldan uzun bir süre önce başlatılan soruşturma, Trump’ın avukatları tarafından açılan karşı davalarla birçok kez engellenmişti.

Manhattan Bölge Başsavcısı Vance, Trump Vakfı'na bağlı şirketlerle ilgili banka, vergi ve sigorta dolandırıcılığı konusunda devam eden başka bir ceza soruşturmasını da yürütüyor. Vance, Trump kuruluşlarına bağlı şirketlerin, ödemelerle ilgili muhasebe kayıtlarını gizlemek için hesaplarla oynayarak sahtecilik yaptığı iddialarını soruşturuyor. Başsavcı Vance’te karara üç kelimelik yorum: “İşimiz devam ediyor” New York Manhattan Bölge Başavcısı Cyrus Vance, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında üç kelimeden oluşan, “İşimiz devam ediyor” yorumunu yaptı. Başsavcı Vance, daha önce Trump'ın avukatlarına yazdığı bir mektupta, yargıçların Trump'ın talebini reddetmesi halinde savcılığın mahkeme celbinin yeniden uygulamaya sokabileceğini söylemişti. Trump'ın vergi kayıtlarının, savcıların cezai soruşturmasının bir parçası olarak kamuya açıklanması beklenmiyor. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin son kararı Trump'ın ciddi bir yenilgiye uğradığı şeklinde yorumlanıyor. Trump ve ailesine karşı çok sayıda soruşturma başlatıldı

Trump’la ilgili hukuki dava ve soruşturmaların odağında, doğup büyüdüğü yer olan New York başta yer alıyor. Trump’ın New York'taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik soruşturmaların sayısı gün geçtikçe artıyor, kapsamları her geçen gün daha da genişliyor. Trump’ın aleyhine açılan birçok davada, potansiyel cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. New York’ta savcılar, eski Başkan Trump’ın yanı sıra ailesinin de çeşitli vakıf ve şirketlerle olan ilişkilerini soruşturuyor. Trump ve aile şirketleriyle ilgili soruşturmayı New York Eyalet Başsavcısı Letitia James yürütüyor. Başsavcı James, Trump ve aile şirketleriyle ilgili soruşturmada her gün yeni kanıtlara ulaştıklarını ve binlerce belge edindiklerini ifade ediyor. Başsavcı James, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Trump ve aile şirketleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürecinde gerekirse şirketlerle ilgili istedikleri belgeleri celp kararıyla talep edeceklerini söyledi. Trump’ın emlak şirketlerinde yolsuzluk iddiaları