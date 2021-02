Anayasa Mahkemesi’nden Trump Aleyhinde Karar

ABD Anayasa Mahkemesi, Manhattan Bölge Başsavcısı’nın eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde New York’ta başlattığı ceza soruşturmasında, kişisel vergi beyannameleri ve diğer mali kayıtlara erişim izni verdi.

New York Manhattan Bölge Başavcısı Cyrus Vance, Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında üç kelimeden oluşan, “İşimiz devam ediyor” yorumunu yaptı.

Trump’la ilgili hukuki dava ve soruşturmaların odağında, doğup büyüdüğü yer olan New York başta yer alıyor. Trump’ın New York'taki ticari faaliyetleri ve şirketlerine yönelik soruşturmaların sayısı gün geçtikçe artıyor, kapsamları her geçen gün daha da genişliyor. Trump’ın aleyhine açılan birçok davada, potansiyel cezai sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

New York’ta savcılar, eski Başkan Trump’ın yanı sıra ailesinin de çeşitli vakıf ve şirketlerle olan ilişkilerini soruşturuyor.

Trump ve aile şirketleriyle ilgili soruşturmayı New York Eyalet Başsavcısı Letitia James yürütüyor. Başsavcı James, Trump ve aile şirketleriyle ilgili soruşturmada her gün yeni kanıtlara ulaştıklarını ve binlerce belge edindiklerini ifade ediyor. Başsavcı James, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Trump ve aile şirketleriyle ilgili başlatılan soruşturma sürecinde gerekirse şirketlerle ilgili istedikleri belgeleri celp kararıyla talep edeceklerini söyledi.

Trump’ın emlak şirketlerinde yolsuzluk iddiaları