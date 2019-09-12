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Anayasa Mahkemesi’nden Trump'ın Sığınmacı Kısıtlamalarına Onay

12.09.2019 18:15 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin Meksika sınırından ABD'ye girenlerin sığınma başvurularına getirdiği kısıtlamalara Anayasa Mahkemesi’nden onay çıktı. Trump, kararı Twitter mesajıyla kutladı

Anayasa Mahkemesi’nden Trump'ın Sığınmacı Kısıtlamalarına Onay

Trump yönetiminin Meksika sınırından ABD'ye girenlerin sığınma başvurularına getirdiği kısıtlamalara Anayasa Mahkemesi’nden onay çıktı. Trump, kararı Twitter mesajıyla kutladı.

Trump yönetiminin Temmuz ayının başında getirdiği yeni uygulamaya göre, güneyde Meksika sınırında sığınma talebinde bulunacakların, başvurularının değerlendirmeye alınması için, Amerika’ya ulaşmadan önce bulundukları başka bir ülkede sığınma talebinde bulunup ret yanıtı almış olmaları gerekiyordu. Ancak uygulama federal mahkemelerin engeline takılmıştı.

Ancak Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçi yönetimin davası halen süren yeni göçmen politikasını her yerde uygulamasına onay verdi. 2’ye karşı 7 oyla alınan kararda, Ruth Bader Ginsburg ve Sonia Sotomayor karşı oy kullanan yargıçlar oldu.

Karara tepki gösteren Sotomayor, ‘’Yürütme bir kez daha, zulümden kaçmaya çalışan sığınmacılar için yıllardır yürürlükte olan uygulamaları alt üst eden bir karar imza attı’’ dedi.

Karar özellikle Honduras, Guatemala, El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden gelen, yoksulluk ve şiddetten kaçan göçmenleri etkileyecek.

Trump yönetimi uygulamayı, çoğu sığınmacının geçtiği ilk iltica taraması ile hak kazanamadığı son iltica kararı arasındaki uçurumu kapatacağı gerekçesiyle savunuyor. Trump da kararı Twitter üzerinden zafer mesajıyla kutladı. Trump, "Sınır ilticasında büyük bir ABD Anayasa Mahkemesi kazanımı!’’ dedi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü de, Anayasa Mahkemesi’nin davaya müdahil olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi ve “Bu adım yönetimin güney sınırındaki krizi düzene koymasına, göç sistemimizdeki yasal boşlukları kapatmamıza ve işi boş iddiaları engellememize yardımcı olacak’’ dedi.

Uygulamanın yeniden ne zaman yürürlüğe gireceği belirsiz. Meksika sınırında ABD’ye iltica etmek isteyen binlerce kişi bekliyor. 30 bin kişiyse iltica başvurusu yaptıktan sonra sonucu beklemek üzere Meksika’ya döndü.

İltica etmek isteyenlerin geçmesi gereken ilk aşama “geçerli korku’’ mülakatı. Bu engeli çoğunluk geçiyordu. Yeni uygulamayla göçmenler geçtikleri ülkelerden birinde iltica başvurusunda bulunup reddedilmedilerse, ABD'ye de sığınma başvurusunda bulunamayacaklar

Daha önce California’da dava açarak uygulamanın durdurulmasını sağlayan Amerika Sivil Özgürlükler Birliği ise geri adım atmıyor. Göçmen haklarını savunan gruptan “Bu sadece geçici bir adım, en nihayetinde zafer kazanacağımızdan umutluyuz. Burada binlerce ailenin hayatı söz konusu’’ mesajı geldi.

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