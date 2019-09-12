Anayasa Mahkemesi’nden Trump'ın Sığınmacı Kısıtlamalarına Onay

Trump yönetiminin Meksika sınırından ABD'ye girenlerin sığınma başvurularına getirdiği kısıtlamalara Anayasa Mahkemesi’nden onay çıktı. Trump, kararı Twitter mesajıyla kutladı.

Trump yönetiminin Temmuz ayının başında getirdiği yeni uygulamaya göre, güneyde Meksika sınırında sığınma talebinde bulunacakların, başvurularının değerlendirmeye alınması için, Amerika’ya ulaşmadan önce bulundukları başka bir ülkede sığınma talebinde bulunup ret yanıtı almış olmaları gerekiyordu. Ancak uygulama federal mahkemelerin engeline takılmıştı.

Ancak Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyetçi yönetimin davası halen süren yeni göçmen politikasını her yerde uygulamasına onay verdi. 2’ye karşı 7 oyla alınan kararda, Ruth Bader Ginsburg ve Sonia Sotomayor karşı oy kullanan yargıçlar oldu.

Karara tepki gösteren Sotomayor, ‘’Yürütme bir kez daha, zulümden kaçmaya çalışan sığınmacılar için yıllardır yürürlükte olan uygulamaları alt üst eden bir karar imza attı’’ dedi.

Karar özellikle Honduras, Guatemala, El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden gelen, yoksulluk ve şiddetten kaçan göçmenleri etkileyecek.