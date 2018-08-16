Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, "Türkiye İşçi Partisinin ismi ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesi" talebini reddetti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılan bir partinin isim ve rumuzuyla aynı olduğu gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkine karar verilmesini talep ettiği hatırlatıldı.

Söz konusu talebe ilişkin parti savunmasında, Anayasa Mahkemesi kararıyla 1971 yılında kapatılan Türkiye İşçi Partisinin 1975 yılında aynı isim ve amblemle tekrar kurulduğunun, bu partinin de 1980 askeri darbesiyle diğerleri gibi feshedildiğinin belirtildiği aktarıldı.

Daha sonra 19 Haziran 1992 tarihli ve 3821 sayılı kanun ile 16 Ekim 1981 tarihli ve 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun'un Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre, Türkiye İşçi Partisinin 2010 yılında tekrar kurulduğu ve 2017 yılında kapanma kararı aldığı kaydedildi.