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Anayasa Mahkemesine 244 bin 783 bireysel başvuru yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:23 | Son Güncelleme

Başvurulardan 197 bin 761'ini sonuçlandıran Yüksek Mahkeme 8 bin 239 hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 244 bin 783 oldu.

Yüksek Mahkemenin internet sitesinde bireysel başvurularla ilgili yayınlanan istatistiklere göre, uygulamanın başladığı 2012'de başvuru sayısı 1342 iken, yıllar içerisinde başvuru sayısında büyük artış yaşandı.

Bu sayı 2013'te 9 bin 897, 2014'te 20 bin 578, 2015'te 20 bin 376 oldu.

Anayasa Mahkemesine en yüksek başvuru sayısı 80 bin 756 ile 2016'da gerçekleşti. Bu sayı 2017'de yarı yarıya azalarak 40 bin 530 olarak belirlendi. 2018'de ise başvuru sayısı 38 bin 186'ya düştü.

Bu yıl 1 Ocak-30 Eylül döneminde ise 33 bin 118 başvuru yapıldı. Böylece Anayasa Mahkemesinin kapısı, bireysel başvuru hakkının uygulanmaya başladığı 23 Eylül 2012'den bu yana 244 bin 783 kez çalındı.

Başvuruların 197 bin 761'i karara bağlanırken, mahkemede karar bekleyen 47 bin 22 dosya bulunuyor.

- 8 bin 38 bireysel başvuruda ihlal tespiti

Sonuçlanan başvurulardan 176 bin 150'sini kabul edilemez bulan Anayasa Mahkemesi, incelemeler sonucunda 8 bin 38 dosyada hak ihlali tespit etti. Bir başvuruda bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiği kararı verilmesi nedeniyle bu başvurulardaki ihlal sayısı 8 bin 239 oldu.

Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal kararları arasında uzun yargılamalar önemli bir yer tuttu. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarından yüzde 52'sini "adil yargılanma hakkının ihlali" oluşturdu. Anayasa Mahkemesi bu konuda 4 bin 269 karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hak ihlali

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