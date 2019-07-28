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Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 20:35 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası" yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararını vermesini kınadıklarını bildirdi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararını vermesini kınadı.

Aylar, yazılı açıklamasında, şehit ve gazilerin hak ihlalinden yeterince bahsedilmediğini, "AYM'nin verdiği kararın terör sevicileri memnun ettiğini" belirtti.

Terörün vatana ve namusa kastettiğini vurgulayan Aylar, şunları kaydetti:

"Askerimiz, polisimiz vatan için şehit oluyor, şerefli mahkememizin şerefini ve namusunu korumak için mücadele ediyor. Bütün bunları görmezden gelerek, milletin imkanlarıyla, milletin okullarında okuyarak, biz şehit olurken akademisyen olan bu hainlerin teröre destek açıklamalarını görmezden gelip hak ihlali kararı vermek tam bir haksızlıktır. Mahkemeyi verdiği karardan dolayı kınıyoruz. Bu akademisyen unvanlı kimselerin görev yaptığı, ders verdiği tüm okullardan çocuklarımızı çekeceğiz ve bu akademisyenlere iş verecek olan, müdafaa edecek olan her türlü cemiyet, vakıf, sendika ve siyasi partiyle olan mesafemizi korumaya devam edeceğiz."

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Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi Anayasa Mahkemesi Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı

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