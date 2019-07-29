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Anayasa Mahkemesinin akademisyenler için "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, AYM'nin "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesini protesto etti

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu üyeleri, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, AYM binası önünde yaptığı basın açıklamasında, AYM'nin verdiği kararın terör sevicilerini memnun ettiğini belirtti.

Mahkemenin verdiği kararın Türk milletine hakaret olduğunu savunan Aylar, "Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun, bu vatana bedel ödeyen kahramanların, şehit analarının, şehit babalarının ve şehitlerimizin kıymetli evlatlarının içini sızlatmaya hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın adalete, kamu vicdanına ve hukuka aykırı olduğu kaydetti.

Basın açılamasının ardından dernek ve vakıf üyeleri AYM'nin önüne siyah çelenk bıraktı.

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