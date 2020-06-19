Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş Kararı Ne Anlama Geliyor?

Anayasa Mahkemesi, Edirne Cezaevi’nde tutuklu Selahattin Demirtaş’la ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin serbest bırakılması kararına uyulmamasını ve özgür kalması gerektiğini değerlendirmedi ancak milletvekili olmasına rağmen makul olmayan süre tutuklu kalmasını hak ihlali olarak yorumladı. Anayasa Mahkemesi (AYM), bugün Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu Demirtaş’ın bireysel başvurusuyla ilgili kararında, daha öncesinde 21 Aralık 2017’de, hakkında 31 ayrı fezlekeye konu olmuş suçlamalar bulunması dolayısıyla Demirtaş’ın, 4 Kasım 2016’da tutuklanmasını “hukuki” bulduğunu anımsattı. Yüksek Mahkeme, bugün de Demirtaş’ın “tutukluluk süresinin makul olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” başvurusunu haklı buldu. Ancak AYM, Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) serbest bırakılması için verdiği karara rağmen bu sefer başka suçlama dosyası gerekçesiyle, 20 Eylül 2019’dan itibaren yeniden tutuklu olmasını değerlendirmedi. Dolayısıyla Demirtaş’ın halen Edirne Cezaevi’nde tutuklu kalması aleyhine yani özgürlüğü lehine bir karar almadı.

AYM, sadece 4 Kasım 2016’dan Eylül 2019’a dek olan ilk tutukluluk halini değerlendirerek, Demirtaş için “2 yıl 1 ay 3 gün tutuklu kalmıştır” tespitiyle karar aldı. AYM, Demirtaş’ın “Milletvekilliği, siyasi parti eş genel başkanlığı görevini yürütmesi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı dolayısıyla tutukluluğunun devam ettirilmesinin makul olmadığı” değerlendirmesini yaptı. Ancak AYM, Demirtaş’ın tutuklu kalması nedeniyle “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını da aşırı şekilde kısıtladığı iddiaları yönünden herhangi bir değerlendirmede” ise bulunmadı. Dolayısıyla AYM, Demirtaş’ın makul olmayan süre tutuklu yargılandığını kabul etmesine rağmen tutuklu olarak 24 Haziran 2018’de, Cumhurbaşkanlığı Seçimi adaylığında Edirne Cezaevi’ndeyken diğer adaylarla eşit koşullara sahip olmadan kampanya yürütmesine ilişkin karar almaktan kaçındı. Kararda, Demirtaş’ın sadece Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde "Terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü üyesi olmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "Halkı kanunlara uymamaya tahrik", "Suç işlemeye tahrik", "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanması ele alındı. Bu yargılamayla ilgili kararda, Demirtaş’ın “Milletvekilliği, TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin eş genel başkanlığı ve Cumhurbaşkanı adaylığı gibi hususlara dayalı olarak, yargılama aşamalarında dile getirdiği tahliye taleplerinin ve tutukluluğa karşı itirazlarının, matbu gerekçelerle reddedildiği görülmektedir. Buna göre başvuran hakkında verilen tutukluluğun devamına ilişkin kararların gerekçelerinin ilgili ve yeterli olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 19’ncu maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir” denildi.

AYM’nin Demirtaş kararına ilişkin açıklamasına https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/bireysel-basvuru-basin-duyurulari/tutuklulugun-makul-sureyi-asmasi-nedeniyle-kisi-hurriyeti-ve-guvenligi-hakkinin-ihlal-edilmesi/ adresinden ve detaylı karar metnine ise https://www.anayasa.gov.tr/media/6797/2017-38610.pdf adresinden ulaşılması mümkün. AYM’nin bu kararıyla Demirtaş serbest bırakılmalı mı? Selahattin Demirtaş’ın AYM’ye başvuru süreçlerini yürüten ekipteki Avukat Mahsuni Karaman “AYM, Demirtaş’ın 4 Kasım 2016 ila 2 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen tutukluluğuyla ilgili makul sürenin aşıldığını, tedbirin ölçülü olmadığını ve tutukluluk devam kararlarının gerekçeli olmadığını tespit ederek ihlal kararı vermişti. Bu kararın önemi, 20 Eylül 2019 tarihinde verilen ve hala devam eden ikici tutukluluğa etkisi olacaktır. AYM, bu karar ile 6-8 Ekim olayları nedeniyle Demirtaş’ın 4 kasım 2016 ile 2 Eylül 2019 tarihleri arasındaki tutukluluğunu makul bulmayıp ihlal kararı verdiğinden ve ikinci tutuklaması da aynı sebebe dayandığından bu ikinci kararın bir geçerliliği kalmamıştır. Kısaca Demirtaş, 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklu kaldı ve bu kararla da ihlal tespit edildi. İkinci tutuklama aynı sebebe dayandığından derhal buna son verilmelidir” tespitini paylaştı.