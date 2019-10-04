Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi\u2019nin \u2018Hak ihlali\u2019 karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u0130stanbul 26. A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili S\u0131rr\u0131 S\u00fcreyya \u00d6nder\u2019in tahliyesine karar verdi.16 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131za 'cinsel istismar iddias\u0131' bir il\u00e7eyi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131! Polis seferber oldu\u0130\u015f insanlar\u0131n\u0131 10 milyon TL doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 iddia edilen 9 ki\u015fiden 3'\u00fc tutukland\u0131\u00d6SO gruplar\u0131 tek \u00e7at\u0131 alt\u0131nda topland\u0131
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