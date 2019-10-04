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Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 14:53 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26.

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali’ kararının ardından İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in tahliyesine karar verdi.

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