HABER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 14:03 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "İktidarını keyfiyetle sürdürmeye çalışan bu anlayışın, hukuku hiçe sayan, keyfilik ve muafiyet beklentisiyle ülkeyi yönetme hevesine, Anayasa Mahkemesinin bu üye yapısıyla bile sessiz kalmaması önemlidir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik düzenlemelerin, bazı alanlarda uygulanmamasını öngören kanun hükümlerinin iptaline ilişkini, "İktidarını keyfiyetle sürdürmeye çalışan bu anlayışın, hukuku hiçe sayan, keyfilik ve muafiyet beklentisiyle ülkeyi yönetme hevesine, Anayasa Mahkemesinin bu üye yapısıyla bile sessiz kalmaması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Ahlat’ta, Çandarlı ve İyidere’de inşa edilecek yapıların Kıyı Kanunu’nun sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeyi iptal ettiğini anımsattı.

AK Parti'nin yaptığı düzenlemede Ahlat’ta bin 71 metrekare oturum alanı olacak 10 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi düşünülen bina ile kanunda belirtilen diğer alanların, neden sınırlayıcı hükümlerden muaf tutulmasına ilişkin kamu yararı gerekçesi ortaya koymadığını vurgulayan Özel, bu alanların hangi gerekçelerle istisna tutulacağını ifade etmediğini savundu.

CHP'nin, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanuni düzenlemeye, hem komisyon hem de TBMM Genel Kurul aşamasında karşı çıktığını, Rize, İzmir ve Ahlat’taki alanlarda doğayı betona çevirmek için muafiyet talep edilen bu maddeden dönülmesi için azami gayret gösterdiğini belirten Özel, ancak düzenlemenin AK Parti'nin oylarıyla yasalaştığını ifade etti.

Özel, "İktidarını keyfiyetle sürdürmeye çalışan bu anlayışın, hukuku hiçe sayan, keyfilik ve muafiyet beklentisiyle ülkeyi yönetme hevesine, Anayasa Mahkemesinin bu üye yapısıyla bile sessiz kalmamasının önemli" olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Rejime kasteden anayasa referandumuyla bir tek adam rejimine geçtiğimiz 24 Haziran 2018'den bu yana, TBMM'nin yasama tekelini yok edecek biçimde kararnameler vasıtasıyla bir siyasi partinin genel başkanına keyfi ve kontrolsüz biçimde anayasaya aykırı düzenlemeler yapma olanağı da verildiği düşünüldüğünde, Anayasa Mahkemesinin üstlendiği rolün önemi artmaktadır.
Bu çerçevede Anayasa Mahkemesinin diğer tüm kararları olduğu gibi önümüzdeki günlerde TBMM'de müzakere edilmeyen dolayısıyla kamuoyunda yeterince tartışılmadan bir imzayla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve TBMM'de kanunlaşan OHAL KHK’larına ilişkin kararlarını dikkatle takip ediyoruz. CHP olarak anayasal sorumluluğumuz gereği, iktidar partisinin keyfi ve anayasaya aykırı kamu yararını hiçe sayan düzenlemelerdeki denetim görevimizi sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. "

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP’li avukat partiden ihraç edilecekCumhurbaşkanına hakaret eden CHP’li avukat partiden ihraç edilecek
CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında kararCHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar
Anahtar Kelimeler:
Ahlat Anayasa Mahkemesi Özgür Özel yazılı açıklama

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

MHP Lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Bahçeli'den dikkat çeken 'Lozan' mesajı!

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.