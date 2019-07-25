Anayasa Mahkemesinin iptal kararı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa Mahkemesinin, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik düzenlemelerin, bazı alanlarda uygulanmamasını öngören kanun hükümlerinin iptaline ilişkini, "İktidarını keyfiyetle sürdürmeye çalışan bu anlayışın, hukuku hiçe sayan, keyfilik ve muafiyet beklentisiyle ülkeyi yönetme hevesine, Anayasa Mahkemesinin bu üye yapısıyla bile sessiz kalmaması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Özel, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, Ahlat’ta, Çandarlı ve İyidere’de inşa edilecek yapıların Kıyı Kanunu’nun sınırlayıcı hükümlerinden muaf tutulmasına yönelik düzenlemeyi iptal ettiğini anımsattı.

AK Parti'nin yaptığı düzenlemede Ahlat’ta bin 71 metrekare oturum alanı olacak 10 dönüm arazi üzerine inşa edilmesi düşünülen bina ile kanunda belirtilen diğer alanların, neden sınırlayıcı hükümlerden muaf tutulmasına ilişkin kamu yararı gerekçesi ortaya koymadığını vurgulayan Özel, bu alanların hangi gerekçelerle istisna tutulacağını ifade etmediğini savundu.

CHP'nin, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanuni düzenlemeye, hem komisyon hem de TBMM Genel Kurul aşamasında karşı çıktığını, Rize, İzmir ve Ahlat’taki alanlarda doğayı betona çevirmek için muafiyet talep edilen bu maddeden dönülmesi için azami gayret gösterdiğini belirten Özel, ancak düzenlemenin AK Parti'nin oylarıyla yasalaştığını ifade etti.