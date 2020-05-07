Anayasa Mahkemesi'nin Tarihi Oturumunda “Sifon Sesi”

ABD Anayasa Mahkemesi Corona virüsü salgını sebebiyle tarihte ilk kez telekonferans yöntemiyle dava görmeye başladı. Açılış konuşmalarının yapıldığı sorunsuz başlayan oturuma, konuşmalar sırasında duyulan “sifon sesi” damga vurdu.

Anayasa Mahkemesi’nde Çarşamba günü “robocall” olarak tanımlanan ve önceden kaydedilmiş sesli mesajın bilgisayar sistemi üzerinden otomatik olarak paylaşıldığı çağrılara ilişkin dava görülüyordu.

Anayasa Mahkemesi’nin liberal yargıcı Elena Kagan, daha çok siyasi ya da pazarlama amaçlı olarak kullanılan bu tür çağrıların engellenmesine yönelik federal yasaya ilişkin görülen davada avukat Roman Martinez’e soru yöneltiyordu. Oturum C-SPAN kanalı ve başka kaynaklar üzerinden de canlı olarak yayınlanıyordu.

Avukat Roman Martinez konuştuğu sırada oturumda sifon sesine benzer bir ses duyuldu. Ses kaydının o bölümü sosyal medyada paylaşıldı. Avukat Martinez, kendisine e-mail ile gönderilen bir soru üzerine, sifon sesinin kendisinin bulunduğu yerden gelmediğini söyledi. Mahkeme sözcüsü Kathy Arberg ise konuyla ilgili sorulara cevap vermedi.