Anayasa’nın ilk dört maddesi nedir? Anayasa’nın ilk 4 maddesi neleri kapsıyor?

Vatandaşların son günlerde internette ve sosyal medyada araştırdığı konulardan bir tanesi de Anayasa'nın ilk dört maddesi oldu. Bu nedenle anayasa ilk 4 madde ve maddelerin içerikleri merak ediliyor. İşte detaylar...

ANAYASA’NIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

Şimdi sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından ilgili maddelerle alakalı araştırmalar yapılıyor. İşte Anayasa’nın ilk 4 maddesi:

I. Devletin şekli

Madde 1 - Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, Resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti

Madde 3 - Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı “İstiklal Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler