Salih, ordunun "vatanın yüksek menfaatleri adına" en önemli anlarda devreye girdiğini savunarak, Cezayir halkının sükunet ve huzurunu sağlama vazifesini yerine getirdiklerini kaydetti.

Ordunun Anayasa'daki görevini hatırlatan ve muhalifler tarafından "siyasete müdahil olmak"la eleştirilen Salih, "Anayasa'da belirlenen görevlerimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Salih, gergin ve istikrarsız günlerden geçen Cezayir'in büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ordunun bu zorluklara karşı sebat ve kararlılıkla mücadele ettiğini söyledi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Salih 4. Askeri Bölge Komutanlığını ziyaretinin ikinci gününde subaylara hitap ederek, gündemi değerlendirdi.

Bu açıklamanın Cezayir halkının taleplerini karşılamadığını belirten muhalifler ise Kayid'in çağrısını "ordunun siyasete müdahalesi" şeklinde yorumlamıştı.

- Anayasa'nın 102. maddesi

Cezayir Anayasası'nın 102. maddesine göre, cumhurbaşkanının, tehlikeli ya da kronik hastalık gibi bir nedenle görevlerini yerine getirememesi halinde Anayasa Mahkemesi "zorunlu" olarak toplanır.

Mahkeme, bu durumun ispatının ardından parlamentoya oy birliğiyle "cumhurbaşkanının görev yapamaz halinin ilan edilmesi" önerisinde bulunur.

Ulusal Halk Meclisi ve Ümmet Meclisi olarak iki kanadıyla toplanan parlamentonun öneriyi kabul etmesi için 3'te 2 çoğunluk aranır. Önerinin kabulü halinde cumhurbaşkanının yetkilerini 45 gün süreyle Ümmet Meclisi Başkanı üstlenir. 45 gün sonunda cumhurbaşkanının görev yapamaz hali devam ederse "zorunlu istifa" ile cumhurbaşkanlığı makamında "boşluk" ilan edilir.

Ümmet Meclisi Başkanı, en fazla 90 gün süreyle geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapar ve bu süreçte seçimler düzenlenir. Geçici olarak cumhurbaşkanlığı makamını üstlenen kişi seçimlerde aday olamaz.