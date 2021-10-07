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Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez? Anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

07.10.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili tartışmalar gündeme geldi. Yeni anayasa çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Anayasanın ilk 4 maddesi neden değiştirilemez? Anayasanın ilk 4 maddesi nedir?

‘’Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, ‘Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.’ Diyerek PKK ve güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor’’ diyerek, anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilme fikrini eleştirdi. Erdoğan, diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarıyla uzlaşmaları durumunda, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işin neticeye ulaşabileceğini vurguladı.

ANAYASANIN İLK DÖRT MADDESİ NEDİR?

I. Devletin şekliMADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ NEDEN DEĞİŞTİRİLEMEZ?

Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin ‘’Cumhuriyet’' olduğu hakkındaki hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ibareleri yer alıyor.

 

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