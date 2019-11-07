Anayasayı Koruma Dairesi'nde aşırı sağ soruşturması

Alman basınında yer alan haberlere göre, bir Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) çalışanı aşırı sağ etkinliklerde bulunduğu ve aşırı sağ bağlantıları olduğu şüphesiyle açığa alındı.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Thomas Haldenwang, Alman Spiegel dergisine verdiği mülakatta söz konusu şahsın "durumun öğrenilmesiyle ivedilikle açığa alındığını" söyledi. Haldenwang, Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin "her türlü radikal eğilim şüphesini vakit kaybetmeden, etkin şekilde ve hukukun el verdiği tüm imkanlar kullanılarak" araştırdığına dikkat çekti.

Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nden bir sözcü de perşembe günü yaptığı açıklamada geçen mayıs ayından bu yana "bir daire çalışanı" hakkında "olası aşırı sağcı etkinlik ve bağlantılar bağlamında" disiplin soruşturmasının sürdüğünü kaydetti. Sözcü soruşturmanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi vermedi.

"Sekiz yıldır görev yapıyordu"

Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, söz konusu çalışan sekiz yıldan bu yana Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin Köln’de Chorweiler semtinde bulunan merkezinde görev yapıyordu.

Çalışanın aşırı sağcılarla ilgili dosyalarla da ilgilendiği belirtiliyor. Söz konusu şahısla ilgili disiplin soruşturmasına, diğer bazı bulguların yanı sıra şahsın bir WhatsApp grubunda yaptığı aşırı sağcı açıklamaların neden olduğu kaydediliyor.

dpa/BW,AÜ

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