Anayasayı Koruma Teşkilatı AfD hakkındaki kararı temyiz etmiyor

Teşkilat mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini açıkladı.Almanya'nın iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı, Köln İdare Mahkemesi'nin verdiği, AfD'nin kamusal alanda inceleme vakası olarak nitelendirilemeyeceğine ilişkin kararı temyiz etmeyeceğini açıkladı.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi hakkında "inceleme vakası" tabirinin kullanımını engellemek için açmış olduğu davayı kazanmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang yaptığı açıklamada kararı temyiz etmeme gerekçesi olarak kurumun esas görevinin hukuki sorunları aydınlatmak olduğunu vurgularken, devam eden tartışmanın esas konudan saptığını belirtti. Haldenwang, öncelikli görevlerinin aşırı sağcı faaliyetler şüphesi altında bulunan AfD'ye bağlı örgütleri izlemek oduğunu ifade etti.

Anayasa'yı Koruma Teşkilatı başkanı 15 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında AfD'nin "inceleme vakası" sınıfına, partinin gençlik teşkilatı "Junge Alternative" (JA) ile sağ milliyetçi kanat "Flügel"'in ise daha yakın takibi mümkün kılan "şüpheli vaka" sınıfına dahil edildiğini açıklamıştı. Karar kurumun internet ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştı.