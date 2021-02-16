Anayolda tehlikeli anlar! Kamyonetten fırlayan lastiği böyle durdurdu

Olay, Elazığ - Bingöl karayolunun 90’ınca kilometresinde Yolçatı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir kamyonetten fırlayan tekerlek, anayolda yaklaşık 200 metre gitti ardından da park halindeki bir TIR'ın tekerleğine çarpıp tekrar dönüşe geçti. Bu sırada dinleme tesisinin çalışanı koşarak tehlike oluşturan tekerleğe müdahale ederek durdurdu. O anlar ise tesisin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tekerleğin bir araçla bir süre gitmesi ve ardından aracın hızla geçip gitmesi de görüntülerde yer aldı.

(İHA)

