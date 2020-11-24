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  4. Anayolu koşarak geçmeye çalışan kadına araç çarptı: 1 ölü

Anayolu koşarak geçmeye çalışan kadına araç çarptı: 1 ölü

24.11.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Denizli’de karşısına geçmek için yaya geçidi yerine anayolu kullanan kadına seyir halindeki hafif ticari araç çarptı.

Denizli’de karşısına geçmek için yaya geçidi yerine anayolu kullanan kadına seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı yoğun olan trafikte yolun karşısına koşarak geçmek isteyen 22 yaşındaki Ayfer Şenol’a, 06 BZS 751 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenol savrularak yere düştü. Ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Şenol’u Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan aracı yol kenarına çekerken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayfer Şenol’un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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