HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Anbean görüntülendi! Tesla'nın otonom sürüş yazılımından ürküten hata: "Bu iyi değil"

Anbean görüntülendi! Tesla'nın otonom sürüş yazılımından ürküten hata: "Bu iyi değil"

04.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla'nın kendi kendine sürüş özelliği (Full Self-Driving-FSD) beta sürümü hakkındaki tartışmalar sürerken, YouTube'a yüklenen yeni bir video büyük endişe yarattı. Videoyu izleyenler Tesla markalı otomobilin korkutan bir hata sonucu ürkütücü bir olaya imza atmasına anbean tanıklık etti. Sürücü ise o anlarda "Bu iyi değil" deyip etrafa küfürler savurdu.

Tesla'nın tartışmalı otonom sürüş (FSD) özelliği ses getirmeyi sürdürüyor. Özelliğin beta sürümünün piyasaya sürülmesinden sonra tartışmalar bitmek bilmedi. Çok sayıda videoda Tesla araçlarının otonom sürüşteyken yanlış şeride geçmek, yayalara tehlikeli bir şekilde yaklaşmak ve yanlış dönüşler yapmak gibi bir dizi hata yaptığı görüldü. Son bir video ise hem sürücüleri hem de izleyicileri fazlasıyla ürküttü.

TESLA'NIN OTONOM YAZILIMI KORKUTTU

Bu video, HyperChange YouTube kanalından Galileo Russell'a ait. Videonun tarihi mayıs ayına dayanıyor ancak bu hafta oldukça ilgi gördü. Videoda Galileo Russell, henüz geliştirilmekte olan sürüş destek özelliğini test ederken oldukça ürkütücü bir olay yaşadı.

sürüş-1

Russell videoda Tesla'nın otonom sürüş özelliğini test ediyor. Ancak San Francisco'daki bir caddeye gelince tam anlamıyla işler çığrından çıkıyor. Çünkü otomobil sağa dönerek tek yönlü bir caddeye ters yönden giriyor.

yön tabelası

Araç resmen doğru yönde ilerleyen arabalarla burun buruna geliyor. Russell'ın ise "Bu iyi değil" dediği duyulurken bir küfür yağmuruna başladığı fark ediliyor.

Elon Musk azaltması gerektiğini söylemişti! Tesla'dan şok kararElon Musk azaltması gerektiğini söylemişti! Tesla'dan şok karar

tesla (2)

Kolaylıkla bir çarpışmayla sonuçlanabilecek son derece tehlikeli karşılaşmaya rağmen, Russell yazılım konusunda hala iyimser. Üstelik videonun başlığı olan "Tesla'nın Kendi Kendine Sürüş Yazılımı İyileşiyor" cümlesi de bu konuda bize ipucu sağlıyor.

tesla3

GELECEKTE DAHA İYİ OLACAK

Gelecekte Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini daha da iyi bir hale getirmesi bekleniyor. Kimi otoritelere göre bunun tek yolu, teknolojiyi gerçek dünya senaryolarında test etmekten geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken Elon Musk detayıDikkat çeken Elon Musk detayı
Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?Kabus bitmiyor: 4 noktada yangın! Sebebi çekilen o fotoğraf mı?
Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...
Anahtar Kelimeler:
abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Gerçek gelen mesajla ortaya çıktı! Çalışanlardan restoran sahibine akılalmaz oyun

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

Altın fiyatları ezber bozdu! Çeyrek ya da tam altın alıyorlar...

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

Annesi ile sevgilisini yatak odasında basmıştı!

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

"Her şeye başkaldırmaya gerek yok" çıkışı!

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.