Anbean görüntülendi! Tesla'nın otonom sürüş yazılımından ürküten hata: "Bu iyi değil"

Tesla'nın tartışmalı otonom sürüş (FSD) özelliği ses getirmeyi sürdürüyor. Özelliğin beta sürümünün piyasaya sürülmesinden sonra tartışmalar bitmek bilmedi. Çok sayıda videoda Tesla araçlarının otonom sürüşteyken yanlış şeride geçmek, yayalara tehlikeli bir şekilde yaklaşmak ve yanlış dönüşler yapmak gibi bir dizi hata yaptığı görüldü. Son bir video ise hem sürücüleri hem de izleyicileri fazlasıyla ürküttü.

TESLA'NIN OTONOM YAZILIMI KORKUTTU

Bu video, HyperChange YouTube kanalından Galileo Russell'a ait. Videonun tarihi mayıs ayına dayanıyor ancak bu hafta oldukça ilgi gördü. Videoda Galileo Russell, henüz geliştirilmekte olan sürüş destek özelliğini test ederken oldukça ürkütücü bir olay yaşadı.

Russell videoda Tesla'nın otonom sürüş özelliğini test ediyor. Ancak San Francisco'daki bir caddeye gelince tam anlamıyla işler çığrından çıkıyor. Çünkü otomobil sağa dönerek tek yönlü bir caddeye ters yönden giriyor.

Araç resmen doğru yönde ilerleyen arabalarla burun buruna geliyor. Russell'ın ise "Bu iyi değil" dediği duyulurken bir küfür yağmuruna başladığı fark ediliyor.

Kolaylıkla bir çarpışmayla sonuçlanabilecek son derece tehlikeli karşılaşmaya rağmen, Russell yazılım konusunda hala iyimser. Üstelik videonun başlığı olan "Tesla'nın Kendi Kendine Sürüş Yazılımı İyileşiyor" cümlesi de bu konuda bize ipucu sağlıyor.

GELECEKTE DAHA İYİ OLACAK

Gelecekte Tesla'nın otonom sürüş teknolojisini daha da iyi bir hale getirmesi bekleniyor. Kimi otoritelere göre bunun tek yolu, teknolojiyi gerçek dünya senaryolarında test etmekten geçiyor.

