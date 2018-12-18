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"Ancak FETÖ bu kadar ağır hedef alır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 12:37 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "(CHP'li Özel'in, Akar'a yönelik sözleri) 15 Temmuz'da kafasına silah dayandığında bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır" - "Özel'in, Milli Savunma Bakanımıza yönelik ithamları, terörle etkin mücadele edilen bu dönemde, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü mensuplarının ellerini ovuşturmasına neden olur"

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleriyle ilgili, "15 Temmuz'da kafasına silah dayandığında bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır." dedi.

Turan, AA muhabirine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, TBMM Genel Kurulundaki 2019 yılı bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin, siyaseten bir şey üretemediği için polemik ve kavga dilini parti politikası haline getirdiğini belirten Turan, "Türk ordusuna 49 yıl hizmet veren, 15 Temmuz gibi kritik bir süreçte önemli riskler üstlenen emekli bir komutanın şahsını hedef alırcasına yapılan ithamlar, CHP'nin düştüğü seviyesizliği bir kere daha gözler önüne serdi." diye konuştu.

2018 CHP'siyle 1923 CHP'si arasında gerek felsefi gerekse de tüzel manada hiçbir bağın kalmadığının görüldüğünü vurgulayan Turan, "1980 darbesi bildiğimiz manada CHP'nin tüzel kişiliğini sonlandırmıştı. Sonrasında 1992'de ortaya adı CHP olan yeni ama Atatürk ile 1980 öncesi CHP ile zerre bağı olmayan bir parti çıkmış oldu. İsim benzerliğinden öte bir şey değil bu." ifadelerini kullandı.

- "Çakma CHP, sandıkta büyük tokadı yemeye hazırlansın"

Turan, "Unutmayınız ki 15 Temmuz'da kafasına silah dayandığına bile safını belli eden bir komutanın şahsını ancak amacını gerçekleştiremeyen FETÖ bu kadar ağır hedef alır." dedi.

İçine düştüğü siyasi hırs ve şehvetin, CHP'yi Türkiye'nin partisi olmaktan tamamen çıkardığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Dün şuna şahit olduk; en marjinal addedilen HDP bile böyle bir nezaketsizlikten kaçınırken CHP'nin bu yakışıksız tavrını milletimiz gördü. Sandıkta büyük tokadı yemeye hazırlansın çakma CHP. CHP'nin bu kabalığı karşısında bu partinin tabanını oluşturan ulusalcı, ordusunu, milletini seven seçmeninin bu kadar sessiz kalması ayrı bir ve
vahamet. Özel'in, Milli Savunma Bakanımıza yönelik ithamları, terörle etkin mücadele edilen, bölgede farklı hesapların ve tezgahların kurulduğu bu dönemde, başta PKK ve FETÖ olmak üzere terör örgütü mensuplarının ellerini ovuşturmasına neden olur."

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