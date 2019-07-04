“Ancak Yaptırımlar Kalkar ve Hamaney Onaylarsa ABD ile Görüşürüz” 

İran’la Amerika arasında nükleer anlaşma ve yaptırımlar üzerinden yaşanan restleşmede Tahran cephesinden Washington’la olası müzakere konusunda açıklama geldi. İran İstihbarat Bakanı, ancak yaptırımların kaldırılması ve dini lider Hamaney’in onay vermesi halinde görüşme olabileceğini söyledi. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, “Amerika ile görüşme konusu ancak Trump’ın yaptırımları kaldırması ve dini lider Hamaney’in buna onay vermesi halinde değerlendirilebilir” diye konuştu. İranlı bakan “Amerikalılar İran’ın askeri gücünden korktular. İran’a saldırma kararından vazgeçmelerinin arkasındaki sebep bu” ifadelerini kullandı. İran’ın 20 Haziran’da Hürmüz Boğazı’nda ABD’ye ait insansız bir hava aracını düşürmesinin ardından Başkan Donald Trump, 150 kişinin ölümüne yol açacağı gerekçesiyle İran’a yönelik askeri operasyondan vazgeçtiğini söylemiş, İran’la görüşmeye de hazır olduğunun mesajını vermişti. Tahran ABD’ye ait insansız hava aracının İran hava sahasında İran’a ait karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü söylemiş, Washington ise olayın uluslararası hava sahasında gerçekleştiğini savunmuştu.

Tahran ve Washington arasında gerilim Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiği ve sonrasında da yaptırımları yeniden devreye soktuğu geçtiğimiz yıldan bu yana yüksek. Trump’tan İran’a: “Tehditlerine dikkat et” İran özellikle ham petrol ihracatı üzerinden gelir akışını hedef alan ABD yaptırımlarına karşılık Mayıs ayında nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinde geri adım atmaya başlayacağını bildirmişti. Tahran Pazartesi günü nükleer anlaşma kapsamında izin verilen miktardan daha fazla düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum depoladığını açıklamıştı. Çarşamba günü de 7 Temmuz’dan sonra uranyum zenginleştirme oranını arttıracağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump bu açıklamanın ardından Twitter’dan paylaştığı mesajda İran’a seslenerek “Tehditlerine dikkat et. (Tehditler) Yarın başına hiç olmadığı kadar büyük dertler açabilir” sözleriyle uyarıda bulundu. Bu uyarıya meydan okuyan Tahran ise nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini askıya alma planına bağlı kalacağının mesajını veriyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Keyvan Khosravi “Trump nükleer anlaşmadan çıkarak diplomasi yolunu yaralamıştır. Tüm tehditlerin en iyi panzehiri aktif direniştir” ifadelerini kullandı.