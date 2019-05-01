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ANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Elbab ve Afrin bölgesinde iki tane yetim merkezi ile 490 çocuğa sahip çıkan ANDA Kardeşe Vefa Derneği, aynı zamanda bölgede kültürel ve eğitim alanında da hizmet veriyor.ANDA Kardeşe Veda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, sanatçı Raşit Yılmaz, ANDA Yenişehir temsilcisi Mehmet Sav ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umudu

Elbab ve Afrin bölgesinde iki tane yetim merkezi ile 490 çocuğa sahip çıkan ANDA Kardeşe Vefa Derneği, aynı zamanda bölgede kültürel ve eğitim alanında da hizmet veriyor.
ANDA Kardeşe Veda Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, sanatçı Raşit Yılmaz, ANDA Yenişehir temsilcisi Mehmet Sav ve yönetimini dernek binasında ziyaret etti. Okan Tosun, “Dernek olarak Elbab ve Afrin bölgesinde iki tane yetim merkezi ile bölgenin yetim çocuklarının 490 tanesine bölgede rehabilite hizmeti veriyoruz. Burada milliyetçiliğin yanı sıra takviye olarak Türkçe tarih dersleri veriyoruz. Buradaki çocukların elbisesinden, yiyeceklerine kadar bakımlarını üstlenmiş vaziyetteyiz. Biz genellikle gıda götürüyoruz, bunun yanı sırada sağlık ekipmanları götürüyoruz” dedi. Başkan Okan Tosun, “Fakat bölgenin en çok ihtiyacı bizim şefkat ve merhametimiz. Türk milletinin şefkatine ve merhametine ihtiyaçları var. Çünkü son bir asırdır Ortadoğu coğrafyasında Türkler, Osmanlı ve Türkiye hep yanlış tanıtılmış. Onların bizi doğru tanımaya ihtiyaçları var. Kültürel ve eğitim olarak bu yönde faaliyetlerimiz var. Bunun yanı sıra da gıda ve sağlık ekipmanlarıyla bölgedeki insanlara yardım ediyoruz” diye konuştu.

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