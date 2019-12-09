ANDA Kardeşe Vefa ve ODTÜ-BİR Derneğinden Suriye’ye yardım

ANDA Kardeşe Vefa ve ODTÜ-Bir Derneği gönüllüleri, Suriye’nin çeşitli bölgelerde yetim çocuklarına eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verip bölgede yaşayan halk için gıda, barınma ve giyinme gibi birçok alanda yardımda bulundu.

ANDA Kardeşe Vefa Derneği Diyarbakır ve Batman temsilcilikleri, ODTÜ Bir-Der ve Berlin Türk Ülkücüler Teşkilatı, Avrupa Beyaz Melekler Derneği’nin katkılarıyla Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzattı. Yapılan çalışmalar kapsamında El Bab Kubbesinde bulunan Anda Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 382, Afrin Meryem’inde bulunan Tenzile Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 110 yetim çocuk olmak üzere toplamda 492 yetim çocuğa eğitim ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra bölgede yaşayan halk için gıda, barınma ve giyinme gibi birçok alanda yardım yapıldı.

Dernek, El Bab bölgesi yanı sıra Çobanbey çadır kampında da vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi hususunda çocuklara bot, atkı, bere yardımında bulunup ailelerine de gıda yardımı ve çadır kenttin içinde soğuktan etkilenmemeleri için 760 kerpiç evin yapılmasını konusunda 50 kerpiç ev üstlenerek gerekli yardımların ulaştırıldı. Çobanbey Kaiba kampında 727, Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi’nde 440 mont ile 444 bot dağıtıldı, bunların yanında bere, eldiven gibi kışlık giyim malzemesi, 485 battaniye ve gıda kolilerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Dernek faaliyetleri kapsamında aylık rutin gıda yardımı ve çocuklara bot, mont, oyuncak gibi birçok yardım malzemesi dağıtımını gerçekleştireceği kaydedildi.

