Anderson Talisca'dan Beşiktaş sözleri

Anderson Talisca, Brezilya basınına konuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki kariyer planı, şu anki durumu ve geleceğe dair neler düşündüğü konusunda açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA..."

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gelen teklifleri göz önünde aldığımda Çin'de oynamak yaşam ve kariyer planıydı benim için. Bilinçli bir karardı. Büyük futbolcuların, sporcuların olduğu Asya'da oynamaktan keyif aldım hep.

"ÇİN'E ÇABUK ADAPTE OLDUM"

Çin futboluna kısa sürede adapte oldum. Goller, asistler ve 1.5 yılda şampiyonluk da yaşadım. Burada çok iyi karşılandım. Sahada elimden geleni yaptım.

"ÇİN MİLLİ TAKIMI SEÇENEĞİNİ GÖZ ARDI ETMİYORUM"

Çin Milli takımı'nda oynama konusunda da çarpıcı açıklamalarda bulunan Talisca, "Herhangi bir olasılığı göz ardı etmiyorum. Ne tür teklif geleceğini bilmiyoruz. Ancak tabi ki benim hayalim ülkemin takımında oynamak fakat başka ülkelerin milli takımlarında oynayan birçok futbolcu var.

TALİSCA ÇİN'DE KAÇ GOL ATTI?

Anderson Talisca, Çin Ligi'nde toplamda oynadığı 36 maçta 27 gol attı ve 11 asist yaptı. Talisca'nın Guangzhou kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)