'Andımız': Öğrenci Andı tartışması neden yeniden gündeme geldi, Akşener ve Kılıçdaroğlu neden Bahçeli'yi hedef alıyor?

"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır. Türkiye'nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır"

Bahçeli kararın kamuoyuna yansımasının da zamanlaması açısından "tuhaf" olduğunu savundu ve şu ifadeleri kullandı:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın kararını "bu yanlıştan dönmeli" ifadesiyle eleştirdi ve "Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır" mesajını paylaştı.

Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti ise, MHP lideri Bahçeli'yi hedef alıyor. Tartışmanın nasıl başladığını ve bugün neler konuşulduğunu derledik.

12 Mart Cuma günü alınan kararı kamuoyuna duyuran MHP lideri Devlet Bahçeli, son kararının "sızdırma" olduğunu iddia etmiş ve zamanlamasının "maksatlı" olduğunu savunmuştu.

Devlet Bahçeli, "maksatlı bir sızdırma" olduğunu iddia ettiği karara parti olarak karşı olduklarını da kaydetti.

Siyasi parti liderleri karar için ne diyor?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli'ye seslenerek, "Andımızın okunmasını istiyorsan, bizim gibi, yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon. 'Bu And okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz, ben ülkemi bayrağımı seviyorum, andımızın okunmasını istiyorum' dersin. Yapar mı? Göreceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Andımızı kim kaldırdı? Cumhur İttifakı kaldırdı. Eğer Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı değil de Danıştayı muhatap alıyorsa, muhatap aldığı yer yanlıştır... Sen kalkmışsın Erdoğan'ı değil Danıştayı suçluyorsun." ifadeleri ile Bahçeli'yi hedef aldı.

İYİ Parti'nin Çarşamba günü yaptığı Meclis Grup Toplantısı da kürsüde öğrenci andının okunmasıyla başladı.

Genel Başkan Meral Akşener grup toplantısında yaptığı konuşmada Bahçeli'yi hedef alarak, "Danıştay kararına rağmen 3 yıldır ortağına "Andımız"ı okutun diyemeyenler şimdiyse çıkmışlar bu karara isyan ediyormuş gibi yapıyorlar. Allah kimseyi böyle yoldan çıkarmasın." dedi.