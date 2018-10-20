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'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Danıştay'ın 'andımız' kararı sonrası attığı Tweet'le bir anda eleştirilerin hedefi haline gelen AK Partili Bekir Bozdağ, ifadelerine açıklık getirdi. Hakkında yazılanlara da tepki gösteren Bozdağ 'Şahsıma hakaret,iftira,suçlama ve tehdit yapanları yargıya değil Allah’a havale ediyorum.' ifadelerine yer verdi.

'Andımız' paylaşımı olay yaratmıştı! Bekir Bozdağ'dan çok sert yanıt

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay 8. Dairesinin 'Öğrenci Andı' ile ilgili 'yeniden okunsun' kararına tepki göstererek sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Yaptığı açıklamanın ardından bir çok iftira, tehdit ve hakarete maruz kaldığını belirten Bozdağ, "Tweetlerim ‘Öğrenci Andı’nın içeriğine veya okutulmasına ilişkin değil; tamamen mahkeme kararına ve gerekçesine ilişkindir.Eleştirdiğim, Danıştay 8. Dairesi’nin Anayasa ve hukuka aykırı kararı ve gerekçesidir. ifadelerini kullandı.

'Öğrenci Andı'nın okutulması veya okutulmamasının yargının değil yasama veya yürütmenin işi olduğunu belirten Bozdağ, hakkında yazılanlara tepki göstererek "Milletim ve ailem sayesinde sahip olduğum iman,ahlak,edep ve kültür; şahsıma yapılan haksız,hukuksuz ve temelsiz hakaret,iftira,suçlama ve tehditlere misliyle mukabeleye İzin vermiyor. Şahsıma hakaret,iftira,suçlama ve tehdit yapanları yargıya değil Allah’a havale ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;

Danıştay 8.Dairesi’nin ‘Öğrenci Andı’ hakkındaki kararını eleştirim üzerine bir sürü hakaret,iftira ve tehdide muhatap oldum. Hala da bunlar devam ediyor.

Bu nedenle aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duydum:

Tweetlerim ‘Öğrenci Andı’nın içeriğine veya okutulmasına ilişkin değil; tamamen mahkeme kararına ve gerekçesine ilişkindir.

YARGININ DEĞİL YASAMANIN İŞİ

Hukuk devletinde yürütme organının her tür eylem ve işlemleri, yargı denetimine tabidir.

Yargının denetimi,idari eylem ve işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlıdır.

“Öğrenci Andı”nın okutulması veya okutulmaması, yargının değil yasama veya yürütmenin işidir.

Hukuk devletine bağlı olan,dünya görüşüyle bağdaşmasa bile anayasa,yasa ve hukuka uygun karar verir.

Yargı hukuka uygunluk denetimi yerine,kendi dünya görüşüne uygunluk denetimi yapamaz, yapmamalıdır da. Bunun aksi, hukuk devletinin yargı eliyle yıkılması olur.

HUKUKA SAHİP ÇIKTIK

Hukuk devletine birlikte sahip çıkmalıyız

Anayasa,yasa,hukuka sahip çıktık diye maruz kaldığımız onca hakaret,iftira,suçlama ve tehditler,Türkiye’de daha çok hukuk devletine sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor

Hukuk devletine sahip çıktıkça birlikte güçleniriz ve kazanırız

ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

Milletim ve ailem sayesinde sahip olduğum iman,ahlak,edep ve kültür; şahsıma yapılan haksız,hukuksuz ve temelsiz hakaret,iftira,suçlama ve tehditlere misliyle mukabeleye İzin vermiyor.

Şahsıma hakaret,iftira,suçlama ve tehdit yapanları yargıya değil Allah’a havale ediyorum.

Ben, beni Türkiye’de,Türk milletinin bir ferdi olarak yaratan ve de milletime,bayrağıma,
vatanıma,devletime,dinime hizmetkarlık imkanı veren Rabbime,bu lütfundan dolayı hep hamdettim,şükrettim

Ömrümün her anı,

milletine,bayrağıma,vatanıma, devletime ve dinime hizmetkarlıkla;
bilimum terör örgütleriyle mücadeleyle,
milletime,bayrağıma,vatanıma,devletime,dinime ve bizi yapan değerlilerimize saldıranlarla ve düşmanlık edenlerle mücadeleyle, geçti.

Bu can bu tende olduğu müddetçe de;

milletime,bayrağıma,vatanıma,devletime ve dinime hizmetkarlığa,

bilumum terör örgütleri ve destekçileriyle mücadeleye

milletimize,bayrağımıza,vatanımıza,devletimize,dinimize saldıran ve düşmanlık edenlerle mücadeleye devam edeceğim.

Benim en büyük övüncüm ve çocuklarıma mirasım; milletime, bayrağıma,vatanıma,devletime ve dinime sadakatim ve hizmetkarlığımdır.

Hiç kimse,benim milletime,bayrağıma vatanıma,devletime ve dinime sadakatimi ve hizmetkarlığımı sorgulayamaz.Bu,kimsenin hakkı da haddi de değildir.

'ANDIMIZ' KARARI SONRASI NE DEMİŞTİ?

Danıştay 8. Dairesinin 'Öğrenci Andı' ile ilgili kararına AKP'den ilk tepki Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye, hukuk devletidir. ‘İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
andımız öğrenci andı Bekir Bozdağ

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